قناة إسرائيلية ترجح سيناريو حكومة برئاسة لابيد وبينيت أو الذهاب لانتخابات خامسة

رجحت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“ أن يكون السيناريو الأقرب للتحقيق في إسرائيل هو حكومة برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد وزعيم حزب يمينا نفتالي بينيت، أو الذهاب لانتخابات خامسة، بعد اصطدام جهود زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة الإسرائيلية بعقبات عدة.

وقالت القناة الإسرائيلية، إن السيناريوهات الأقرب للحدوث حالياً هي حكومة برئاسة لابيد وزعيم حزب ”يمينا“ نفتالي بينيت، أو الذهاب لانتخابات خامسة في إسرائيل.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن نتنياهو عرض على بينيت، حقيبتي الخارجية والدفاع، في حين أن بينيت مصمم على أن تكون وزارة العدل من نصيبه لصالح نائبته إيليت شاكيد.

لكن القناة لفتت إلى أنه حتى في حال اقتناع بينيت بالانضمام إلى حكومة نتنياهو، فإن الأخير لن يستطيع إقناع جدعون ساعر زعيم حزب ”أمل جديد“ بالانضمام للائتلاف الحكومي، وهي القناعة الراسخة لدى بينيت أيضا.

وجدد نتنياهو، الجمعة، دعوته ساعر للانضمام إلى الائتلاف الحكومي من أجل تشكيل حكومة يمينية مستقرة، إلا أن ساعر لا يبدي أي تجاوب مع دعواته للعودة إلى الليكود.

وأوضحت أن نتنياهو أمامه مهلة 18 يوماً لتشكيل الحكومة، وفي حال فشله سيكلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الكنيست بتشكيل الحكومة.