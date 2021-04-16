البنتاغون: خطة الانسحاب من أفغانستان تشمل بعض المتعاقدين‎

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“، الجمعة، أن الخطة المبدئية للانسحاب العسكري من أفغانستان تشمل سحب بعض المتعاقدين على الأقل.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، أنه سيبدأ سحب القوات الأمريكية من أفغانستان اعتبارا من أول أيار/مايو، لإنهاء أطول حرب أمريكية، رافضا دعوات لبقاء قوات بلاده لضمان حل سلمي للصراع الأفغاني.

وذكرت مجموعة رقابية تابعة للحكومة الأمريكية أن أفغانستان كان فيها حتى تشرين الأول/أكتوبر أكثر من 18 ألف متعاقد، من بينهم 6 آلاف أمريكي و7 آلاف من دول أخرى.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي: إن ”الخطط المبدئية تخضع للمراجعة لسحب بعض المتعاقدين مع الأفراد العسكريين“.

وأضاف أنه ليس لديه تفاصيل بشأن عدد المتعاقدين الذين سيجري سحبهم، مشيرا إلى أن الخطط قد تتغير.

وتعتمد الحكومة الأفغانية بشدة على متعاقدين ومدربين أجانب للقيام بمهام، منها صيانة بعض الطائرات العسكرية.

وكررت حركة طالبان دعوتها بسحب ”فوري“ لكل القوات الأجنبية، واتهمت واشنطن بانتهاك اتفاق موقع في شباط/فبراير 2020 مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قضى بانسحاب القوات الأمريكية بحلول أول أيار/مايو.

وبدا أن بيان طالبان ينطوي على تهديد ضمني، وحذر من أن مقاتليهم ”من حيث المبدأ.. سيتخذون كل الإجراءات الضرورية المضادة، وأن الجانب الأمريكي سيتحمل مسؤولية كل التبعات المستقبلية“.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة بلغتها التهديدات، وسيكون من التهور ألا يأخذها الجيش على محمل الجد.