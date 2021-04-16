روسيا تتجه لتصنيف مؤسسة أليكسي نافالني كـ"جماعة متطرفة".. ماذا تهدف موسكو من هذه الخطوة؟

أعلن مكتب المدعي العام في موسكو بدء العمل على تصنيف مؤسسة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، لمكافحة الفساد ومقرها السياسي الإقليمي، كـ“جماعات متطرفة“.

وقالت صحيفة ”الغارديان البريطانية: إن هذه الخطوة تعتبر ”الهجوم الأكثر شمولا حتى الآن على حركة نافالني ومؤيديه، وتهدف لتصفية حركته السياسية“.

وتأتي الخطوة بعد الحكم على زعيم المعارضة بالسجن لمدة عامين ونصف العام، بتهمة الاختلاس، وكذلك اعتقال كبار مساعديه بتهم مختلفة، في أعقاب احتجاجات كبيرة في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين.

وقالت هيئة إنفاذ القانون، في بيان مساء الجمعة، إنها تسعى للحصول على التصنيف المخصص عادة للمنظمات العنيفة، مثل تنظيم القاعدة أو تنظيم ”أوم شينريكيو“؛ لأنها تعتقد أن منظمات نافالني ”تهيئ الظروف لتغيير أسس النظام الدستوري، بما في ذلك من خلال سيناريو الثورة الملونة“.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن ”الثورات الملونة كانت انتفاضات مؤيدة للديمقراطية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي يُنظر إليها الآن في روسيا على أنها انقلابات مدعومة من الغرب“.

وفي حين انتقدت منظمات نافالني بشدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومته، إلا أنها لم تطالب بأي نوع من التمرد المسلح للإطاحة بالكرملين، وفق المصدر ذاته.

”فصل نافالني عن مؤيديه ومانحيه الماليين“

ويهدد هذا القرار، في حالة حصوله على الموافقات اللازمة، بفصل نافالني عن مؤيديه ومانحيه الماليين، الذين قد يتحمل العديد منهم مسؤولية تمويل جماعة متطرفة إذا استمروا في تقديم الدعم له.

وقال رئيس المنظمة ”إيفان زدانوف“: ”لقد قرروا تدمير مؤسسة مكافحة الفساد والمقر الرئيسي، لن نستسلم“.

وأضاف إيفان في بيان: ”لقد طالب الكرملين للتو بأن يتم تصنيف أي شخص لا يتفق معهم كمتطرف، من الواضح تمامًا أن هجوم الكرملين الجديد مرتبط بالاحتجاج المخطط والانتخابات في سبتمبر“.

وذكر ليونيد فولكوف، وهو حليف مقرب آخر من نافالني، أن ”البيان الصحفي الذي صدر مساء الجمعة كان بمثابة اختبار للرأي العام“، داعيا أنصار نافالني لرفع أصواتهم.

من جانبه، قال مكتب المدعي العام إنه ”تقدم بطلب للحصول على حكم قضائي بالاعتراف بالمنظمتين على أنهما متطرفتان، والذي إذا تمت الموافقة عليه وتأييده في الاستئناف، سيسمح للحكومة بتغريم أعضاء الجماعات الموالية لنافالني وسجنهم“.

والجمعة، حُكم على مصور سابق لنافالني بالسجن لمدة عامين بتهمة ”التطرف“؛ لكتابته تغريدتين شديدتي اللهجة، قالا إن كبار مسؤولي الكرملين ”لا يستحقون العيش“.

وجاءت هذه التغريدات بعد أن أضرمت صحفية إقليمية النار في نفسها في عمل احتجاجي وماتت.

وقالت ”الغارديان“: إن ”مكتب المدعي العام زعم في بيانه بأن منظمة نافالني كانت تعمل بدلاً من الهيئات الدولية في روسيا، التي اعتُبرت أنشطتها ”غير مرغوب فيها“، حيث وصف ”حركة نافالني بأنها واجهة للمصالح الغربية“.

وتطورت حركة نافالني السياسية على مدار العقد الماضي، من مدون منفرد وحيد على مدونات تطبيق ”لايف‌ جورنال“، إلى باحث في مركز أبحاث واستراتيجيات ”غوريلا نيوز روم“ التابع للمعارضة التي تسعى للإطاحة بحزب روسيا المتحدة عن طريق توجيه الأصوات إلى خصومه المحتملين.

وأثارت مؤسسة ”مكافحة الفساد“ غضب النخب في روسيا من خلال نشر تحقيقات عن رحلاتهم على اليخوت ومشترياتهم باهظة الثمن، وفضائحهم، فضلا عن جوانب الفساد الحكومي الأخرى التي يقول نافالني إنها ”ميزت حقبة بوتين“.

ونشرت المؤسسة أحدث تحقيقاتها في مسكن فخم يُزعم أن بوتين يستخدمه، والذي قِيل إنه مجهز بمجمع سبا فاخر مع غرف تبريد وحوض سباحة عائم، والذي زعمت أنه مستأجر من حليف مقرب لبوتين بأموال دافعي الضرائب.

وأثبتت التحقيقات المستمرة أن نافالني يشكل خطورة على الكرملين حتى أثناء إضرابه عن الطعام في أحد السجون الروسية، وذلك بعد القبض عليه عند عودته إلى البلاد في يناير بعد تلقي العلاج من محاولة قتله بالسم، والتي خلص تحقيق مشترك مع موقع الصحافة الاستقصائية ”بيلنجكات “ إلى أنها عملية خاصة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.