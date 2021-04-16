"نتنياهو" يعدل مسار المفاوضات ويدعو "ساعار" إلى الانضمام لحكومة يمينية برئاسته

عدل رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم ”الليكود“ بنيامين نتنياهو مسار المفاوضات التي يجريها من أجل تشكيل الحكومة السادسة في مشواره السياسي، إذ توجه برسائل علنية إلى جدعون ساعار، زعيم حزب ”أمل جديد“، والمنشق عن حزب السلطة، داعيا إياه إلى الانضمام إليه من أجل تشكيل حكومة يمين، وذلك بعد 10 أيام من تلقيه التكليف الرئاسي.

واستقال ساعار (53 عاما) من الكنيست في كانون الأول/ ديسمبر 2020، وأعلن تأسيس حزبه اليميني الليبرالي ”أمل جديد“، وتعهد بإسقاط سلطة نتنياهو، وحتى اللحظة لم يتراجع عن موقفه، حتى بعد حصول حزبه على 6 مقاعد فقط في انتخابات الكنيست الـ 24.

ووفق تقرير لصحيفة ”إسرائيل اليوم“، دعا نتنياهو عضو الكنيست ساعار، اليوم الجمعة، إلى الانضمام لحكومته، وذكر خلال فعاليات نظمها نائب وزير الصحة النائب يوآف كيش، أنه يوجه الدعوة إلى جدعون ساعار ”للعودة إلى بيته الليكود“، متعهدا أن يتم استقباله بحفاوة كبيرة.

وأشار نتنياهو إلى أن هذا ليس هو الوقت المناسب لتشكيل حكومة يسار، وقال: ”هيا انضم إلينا وسنشكل سويا حكومة يمين مستقرة، لكي نضمن سويا مستقبل بلادنا، جميعنا نؤمن بذلك، وسنفعل ذلك سويا، وفي يوم الاستقلال القادم سنحتفل بحكومة يمين مستقرة“، على حد قوله.

ضغوط بالجملة

وجاءت دعوة نتنياهو بالتزامن مع توقيع 74 رئيس بلدية و38 نائب رئيس بلدية، وكذلك 195 من رؤساء المجالس وفروع حزب ”الليكود“، على خطاب يدعو ساعار إلى الانضمام لحكومة برئاسة نتنياهو.

وجاء في خطاب هؤلاء إلى زعيم حزب ”أمل جديد“، أن حزب ”الليكود“ كان دائما ”بمثابة البيت بالنسبة لساعار، مثلما هو بيتنا جميعا، ليس الوقت مناسبا لتشكيل حكومة يسارية، عليك العودة إلى بيتك وتشكيل حكومة يمين مستقرة تستمر لسنوات طويلة“.

وفي نفس السياق، توجه النائب بتسلئيل سموتريتش، زعيم كتلة ”الصهيونية الدينية“، إلى ساعار داعيا إياه إلى الانضمام للحكومة اليمينية بزعامة نتنياهو، من دون الحاجة إلى أصوات حزب ”القائمة العربية الموحدة“ بزعامة النائب العربي منصور عباس.

ويرفض سموتريتش بشدة الاستعانة بأصوات النواب العرب من أجل الوصول إلى أغلبية 61 نائبا، إذ كانت موافقة نفتالي بينيت على الانضمام لائتلاف نتنياهو لا تمنحه سوى 59 نائبا، ومن ثم كانت هناك معضلة تتعلق بصوتين اثنين، ينبغي أن يحصل عليهما نتنياهو من الحزب العربي، بيد أن تلك المسألة شكلت حجر عثرة في طريق إعلان نجاحه؛ نظرا لرفض سموتريتش وحزبه.

مزايا بينيت

ويعد مقترح التوجه إلى ساعار من مقترحات بينيت، الذي كان قد أكد أن بالإمكان تشكيل حكومة يمين بالكامل من دون الحاجة لحزب منصور عباس، لو نجحت المساعي في إقناع حزب ساعار بالانضمام للحكومة.

وكان ساعار قد أكد قبل وخلال المشاورات مع الرئيس رؤوفين ريفلين، أنه ”لن يصوت لصالح نتنياهو“، معلنا أنه ”سيبذل قصارى جهده من أجل تشكيل حكومة التغيير؛ بغية إسقاط سلطة نتنياهو“.

وفي حال قبوله الانضمام لنتنياهو، من غير المعروف بعد ما هي الشروط التي سيضعها أو المزايا التي سيحصل عليها حزبه، في ظل ذهاب غالبية الحقائب الحساسة إلى حزب بينيت، حسبما أفادت التقارير.

ولو استجاب ساعار للضغوط وقبل الانضمام لنتنياهو، سيعلن الأخير نجاحه في تشكيل الحكومة، في ظل الحديث عن موافقة زعيم قائمة ”يمينا“ نفتالي بينيت على تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو، سيحصل خلالها على مزايا عديدة، مثل حقائب الخارجية والدفاع والثقافة.