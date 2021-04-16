جيروزاليم بوست: إعلان إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 %.. خدعة أم حقيقة؟‎

قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية إن إعلان إيران نجاحها في بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 % أدى إلى ارتباك على الصعيد العالمي، في ظل الخطر الذي يمثله هذا الإعلان بشكل أكبر من أي تهديدات سابقة.

ورجحت الصحيفة أن الإعلان جاء بهدف تحسين الموقف التفاوضي لإيران في فيينا.

وأضافت بقولها، في تحليل إخباري، نشرته اليوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني: ”السؤال المطروح يتمثل فيما إذا كانت إيران تملك بالفعل القدرة على تنفيذ ما أعلنت عنه، بالإضافة إلى قدرتها على تركيب ألف جهاز طرد مركزي إضافي لتخصيب اليورانيوم إلى جانب الأجهزة المتواجدة بالفعل، والتي يبلغ عددها 5 آلاف و60 جهازا“.

ومضت تقول: ”يوم الخميس، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، إن إيران تبدو مستعدة لجعل هذا التهديد حقيقة“.

وتابعت بقولها: ”إذا قامت إيران بالفعل بتنفيذ هذا التهديد، فإن هذا سيكون خطيرا للغاية، كون مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 % سيكون قريبا للغاية من المستوى المطلوب لصنع السلاح النووي، حيث يتطلب ذلك تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 %، كي يكون جاهزا لاستخدامه في تصنيع القنبلة النووية“.

وأشارت إلى أنه وفقا للاتفاق النووي الموقع عام 2015، فإن مستوى التخصيب المسموح به لإيران يجب أن يقل عن 5 %، ومع ذلك، فإن إيران بدأت في انتهاك الاتفاق النووي عامي 2019 و2020، حيث وصل مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20 %.

ورأت الصحيفة الإسرائيلية أن إيران حتى الآن لم تنجح في الوصول إلى مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 %، حيث قال ”أهارون زئيفي فاركاش“، مدير الاستخبارات الحربية الإسرائيلية السابق، إنه سيتعامل مع الإعلان الإيراني حتى الآن على أنه مؤشر لتحسين موقف إيران التفاوضي قبل العودة إلى مائدة المفاوضات النووية مع قوى دولية وأوروبية في فيينا.

وأشار ”فاركاش“ إلى أن الاحتمال الأقرب يتمثل في أن إيران لن تنفذ هذا التهديد، أو أنها تريد اختصار المسافة التي يمكن أن تجعلها قريبة من درجة تصنيع السلاح النووي، كما أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 % يمكن أن يكون أمرا رمزيا، ولن يدفع إسرائيل إلى الشعور بالحاجة لشنّ هجوم استباقي كبير على إيران.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه خبراء للصحيفة إن هذا الإعلان يمكن أن يكون مجرد ”خدعة لحفظ ماء الوجه“.

وأشارت تقارير إلى أن الآلاف من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية تعرضت لأضرار كبيرة، بعد الهجوم الذي استهدف منشأة ”نطنز“ النووية، وأن الأمر يمكن أن يستغرق 9 أشهر كاملة كي تعود تلك الأجهزة إلى وضعها الطبيعي قبل الهجوم.

وختمت تحليلها بقولها: ”تحتاج إسرائيل إلى أن تراقب عن قرب كل التحركات الجديدة في المنشآت النووية الإيرانية، والمفاوضات الجارية في فيينا، والتي ربما لا تزال محور تركيز إيران الحقيقي“.