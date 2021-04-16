أوكرانيا تدعو لقمة مع بوتين وميركل وماكرون لبحث التصعيد الروسي قرب حدودها

إ ف ب

المصدر: إ ف ب

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إلى قمة يشارك فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، هدفها خفض التصعيد مع موسكو.

وقال زيلينسكي بعد لقاء جمعه مع ماكرون في باريس وشاركت ميركل فيه عبر الفيديو: ”أريد بأن نجتمع نحن الأربعة“ لمناقشة ”مسألة الوضع الأمني في شرق أوكرانيا وإنهاء احتلال أراضينا“.

من جانبهم، حضّ قادة كل من فرنسا وألمانيا وأوكرانيا بعد محادثات عقدوها الجمعة روسيا على سحب قواتها من منطقة الحدود الأوكرانية على وقع ارتفاع منسوب التوتر.

وجاء في بيان صدر عن الناطق باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها والرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ”تشاركوا المخاوف بشأن حشد القوات الروسية عند الحدود مع أوكرانيا وفي القرم التي تم ضمها (من قبل موسكو) بصورة غير شرعية، ودعوا إلى تخفيف هذه التعزيزات العسكرية من أجل خفض التصعيد“.