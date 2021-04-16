وزير الخارجية الإسرائيلي: سنفعل كل ما يلزم لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي اليوم الجمعة، إن إسرائيل ستفعل ”كل ما يلزم“ لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية.

وفي حديثه بعد قمة مع نظيريه اليوناني والقبرصي وممثل رفيع المستوى من الإمارات في بافوس في قبرص، قال أشكينازي، إن المناقشات تركزت حول إمكانيات البناء على الازدهار والاستقرار في المنطقة.

وقال: ”أخذنا أيضًا وقتًا لبحث التحديات التي تشكلها إيران وحزب الله والمتطرفون الآخرون على استقرار الشرق الأوسط وعلى السلام الإقليمي، سنفعل كل ما يلزم لمنع هذا المتطرف، بالتأكيد لمنع هذا النظام من امتلاك أسلحة نووية“.