تقرير: واشنطن ستقدم إغراءات لإيران في فيينا بما يكفي للالتزام بالاتفاق النووي

ذكرت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية أن واشنطن تعتزم تقديم صفقة لإيران خلال المفاوضات، التي استؤنفت في فيينا يوم أمس الخميس، تشمل تخفيف العقوبات مقابل عودة طهران للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

ورأت المجلة في تقرير نشرته يوم أمس الخميس، أن الرئيس الامريكي جو بايدن ”مصمم“ على استعادة الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018 وقام بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية والنفطية على طهران.

وقالت المجلة، وفقًا لمصادر قريبة من المفاوضين الأوروبيين والأمريكيين، إن من المتوقع أن يعرض المبعوث الأمريكي على طهران صفقة تشمل تخفيف العقوبات بما يكفي حتى تعود إيران إلى الاتفاقية، ولكن ليس كثيرًا لدرجة تجعل بايدن عرضة لهجمات المتشددين بمن في ذلك أعضاء في حزبه يعارضون أي تنازلات على الإطلاق لإيران“.

ونقلت المجلة عن علي فائز من مجموعة الأزمات الدولية قوله: ”حتى الآن لم تتم مناقشة أي عقوبة محددة، بل فقط الخطوط العريضة لطرق بناء الثقة“.

وأضاف فايز أن ”ما يفعلونه في فيينا هذا الأسبوع هو وضع اللمسات الأخيرة على قائمة من الإجراءات للجانبين للعودة نحو الامتثال للاتفاق، والخطوة التالية هي ترتيب هذه العناصر للسماح للجانبين بحفظ ماء الوجه“.

ونسبت المجلة لمسؤول أمريكي قوله إن تلك الإجراءات هي عملية ”مضنية“ وتشمل فصل بعض العقوبات والموافقة على إزالة أو تخفيف بعض من هذه العقوبات، التي فرضها ترامب على شكل ”حبوب سامة“ لضمان عدم العودة إلى اتفاق 2015.

وتشمل هذه أكثر من 700 عقوبة تم فرضها خارج الاتفاق النووي، حيثُ تم فرضها في نهاية ولاية ترامب لضمان عزلة إيران وكسر اقتصادها تماما.

عقوبات سارية

ولفتت المجلة في تقريرها إلى أنه في ظل سياسة ”الضغط الأقصى“، عاقبت إدارة ترامب على وجه الخصوص البنك المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة الناقلات الوطنية بتهم تمويل الإرهاب، الذي ترعاه الدولة.

وأشارت المجلة إلى أن فريق ترامب كان يعلم أنه حتى لو تم إحياء اتفاق 2015 فإن مثل هذه العقوبات الجديدة ستبطل آثار الاتفاق، لأن هذه الشركات سيتم حظرها من التجارة الدولية.

وأوضحت أن إدارة ترامب كانت تعلم جيدا أنه سيكون من المجازفة السياسية أن يرفع بايدن هذه العقوبات، لأن البنك المركزي الإيراني مسؤول في الواقع عن تخصيص الأموال لحزب الله وحركة حماس، وأن الشركتين الأخريين توفران وتشحنان النفط للبيع من قبل الحرس الثوري، الذي صنفه ترامب منظمة إرهابية أجنبية في شهر نيسان/أبريل عام 2019.

وقال فايز، إن ”موقف الولايات المتحدة هو أنها مستعدة لرفع فئتين عريضتين من العقوبات وهي تلك المنصوص عليها في الاتفاق وتلك التي أعاد ترامب تسميتها“.

وأضاف أنه يعتقد ”أن العقوبات المبررة، التي لا تتعارض مع اتفاق 2015 مثل تلك التي استهدفت منتهكي حقوق الإنسان في إيران أو تلك التي عاقبت الإيرانيين المتورطين في الهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة ستبقى سارية“.

ولفتت المجلة إلى أنه لن يتم رفع العقوبات إلا إذا توقفت طهران عن خرق الاتفاق بزيادة التخصيب وإنتاج مواد نووية يمكن استخدامها لصنع قنابل مثلما فعلت في الأشهر الأخيرة.

ورأت أن الموعد الأمثل لاستكمال المفاوضات قد يكون في الـ21 من شهر أيار/مايو المُقبل، وهو الموعد النهائي لانتهاء الاتفاقية المؤقتة، التي تم التوصل إليها في أواخر شهر شباط/فبراير الماضي مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، التي بموجبها ستحتفظ إيران ببيانات التفتيش النووي للأمم المتحدة حصريًا لمدة ثلاثة أشهر.

وأشارت إلى أنه إذا لم يتم التوصل لتسوية للعودة إلى الاتفاق بحلول ذلك الوقت، فإن طهران قالت إنها ستدمر البيانات ما يؤدي إلى نسف الاتفاق النووي.

وقال دبلوماسي أوروبي مطلع على المحادثات، إن ”الأمر برمته مفتوح على احتمالات كثيرة خاصة أن جميع المفاوضات تتم حاليًا بشكل غير مباشر بعد أن أكدت إيران أنها لن تتحدث مباشرة مع الأمريكيين ما لم تتم استعادة الاتفاق النووي أولا“.