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ألمانيا تحقق مع روسي بشبهة التخطيط لاغتيال معارض لبلاده ‎
تاريخ النشر: 16 أبريل 2021 13:32 GMT
تاريخ التحديث: 16 أبريل 2021 14:00 GMT

ألمانيا تحقق مع روسي بشبهة التخطيط لاغتيال معارض لبلاده ‎

أعلنت النيابة العامة الفدرالية الألمانية الجمعة، أنها تحقق مع روسي مسجون في ألمانيا منذ كانون الثاني/يناير بشبهة التخطيط لاغتيال معارض روسي مقيم في البلاد.

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المصدر: أ ف ب

أعلنت النيابة العامة الفدرالية الألمانية الجمعة، أنها تحقق مع روسي مسجون في ألمانيا منذ كانون الثاني/يناير بشبهة التخطيط لاغتيال معارض روسي مقيم في البلاد.

وقالت النيابة، إن المشتبه به متهم بـ“الاستعداد لارتكاب جريمة قتل والتحضير لعمل عنف خطير يهدد الدولة وانتهاك قانون السلاح“.

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