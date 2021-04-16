تاريخ النشر:
16 أبريل 2021 13:32 GMT
تاريخ التحديث: 16 أبريل 2021 14:00 GMT
ألمانيا تحقق مع روسي بشبهة التخطيط لاغتيال معارض لبلاده
أعلنت النيابة العامة الفدرالية الألمانية الجمعة، أنها تحقق مع روسي مسجون في ألمانيا منذ كانون الثاني/يناير بشبهة التخطيط لاغتيال معارض روسي مقيم في البلاد.
أعلنت النيابة العامة الفدرالية الألمانية الجمعة، أنها تحقق مع روسي مسجون في ألمانيا منذ كانون الثاني/يناير بشبهة التخطيط لاغتيال معارض روسي مقيم في البلاد.
وقالت النيابة، إن المشتبه به متهم بـ“الاستعداد لارتكاب جريمة قتل والتحضير لعمل عنف خطير يهدد الدولة وانتهاك قانون السلاح“.