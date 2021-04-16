ألمانيا تحقق مع روسي بشبهة التخطيط لاغتيال معارض لبلاده ‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت النيابة العامة الفدرالية الألمانية الجمعة، أنها تحقق مع روسي مسجون في ألمانيا منذ كانون الثاني/يناير بشبهة التخطيط لاغتيال معارض روسي مقيم في البلاد.

وقالت النيابة، إن المشتبه به متهم بـ“الاستعداد لارتكاب جريمة قتل والتحضير لعمل عنف خطير يهدد الدولة وانتهاك قانون السلاح“.