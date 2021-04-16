نائب إيراني يعارض الرواية الرسمية: هجوم نطنز عمل أمريكي وليس إسرائيليا

عارض نائب في البرلمان الإيراني اليوم الجمعة الرواية الرسمية لطهران بخصوص الهجوم الذي استهدف مفاعل ”نطنز“ النووية، الأحد الماضي.

واتهم عضو البرلمان الإيراني عن التيار المتشدد، محمود نبويان، الولايات المتحدة بالوقوف وراء استهداف منشأة نطنز النووية الواقعة وسط إيران.

وانتقد نبويان، في كلمة له أمام حشد من طلاب العلوم الدينية في مدينة قم وسط البلاد، حكومة الرئيس حسن روحاني، لأنها تنسب الهجوم لإسرائيل تحديدا.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم عن نبويان قوله عن الانفجار الذي وقع في محطة نطنز: ”الحكومة تريد أن تقول إن هذا من عمل إسرائيل، لكنه عمل قامت به الولايات المتحدة. إسرائيل لا تفعل شيئًا دون إذن أمريكي“.

وأضاف مهاجمًا حكومة روحاني: ”وزير خارجية بلدنا محمد جواد ظريف أعلن قبل أشهر أن 90% من عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العالم تمت في إيران، لذلك من الواضح أن أي دولة لن تسمح بمثل هذا العدد من عمليات التفتيش“.

كما شن النائب هجوما ضد حكومة روحاني بخصوص الملف الاقتصادي، مشددا على أن ”كل هذا الجحيم الذي يمر به الشعب الإيراني من الناحية الاقتصادية سببه حكومة روحاني“.

وقال ممثل أهالي طهران في البرلمان الإيراني ”إن هذه الحكومة تؤمن بنقطتين، الأولى أن جذور كل مشاكل البلاد هي العقوبات، وثانيًا أن العقوبات لن تحل إلا من خلال المفاوضات“، مضيفًا: ”الحكومة تريد أن تقول إن حل المشكلة الاقتصادية للشعب هي بالمفاوضات مع الغرب، والمشكلة فقط مع العقوبات التي يجب رفعها“.

وبدأت حكومة الرئيس حسن روحاني جولة جديدة من المفاوضات الجارية في فيينا منذ أمس الخميس بهدف الوصول إلى تفاهم يؤدي إلى إحياء العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018 وقامت بتشديد العقوبات على طهران.