إيران تنصح طالبان باستغلال انسحاب أمريكا من أفغانستان‎

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الجمعة، حركة طالبان المتشددة إلى استغلال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال ظريف بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“، إن ”إعلان الولايات المتحدة الانسحاب من أفغانستان خطوة إيجابية ويجب على طالبان استغلالها وتشكيل حكومة موحدة“.

ودافع وزير الخارجية الإيراني عن تفاوض بلاده بين الحين والآخر مع حركة طالبان المتشددة، وقال: ”لقد أجرينا محادثات مع طالبان، هذا الحوار هو في المقام الأول لمصالحنا الوطنية، وثانيًا لإقناعهم بأن السلام الشامل مطلوب في أفغانستان“.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه ”يجب أن تكون طالبان جزءًا من هذا السلام ويجب ألا يسيطروا على هذا السلام“.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن الأربعاء الماضي، أن إدارته ستنهي تواجد القوات الأمريكية في أفغانستان بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال: ”قواتنا ستنهي انسحابها من أفغانستان قبل أن نحيي ذكرى هجمات 11 سبتمبر (2001)، وسحب قواتنا سيتم وفق جدول زمني، يبدأ في الأول من مايو/ أيار المقبل“.

وتابع: ”حققنا الأهداف التي ذهبنا من أجلها إلى أفغانستان، وسنطلب من دول الجوار الأفغاني دعم الحوار بين طالبان والحكومة“.