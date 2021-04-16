فورين بوليسي: الصورة قاتمة في أفغانستان بوجود القوات الأمريكية أو من دونها

قالت مجلة ”فورين بوليسي“، إن الانسحاب الأمريكي المقرر من أفغانستان في الـ 11 من أيلول/ سبتمبر المقبل، لن يغير الكثير في المشهد الأفغاني، بعد 20 عاما من عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها، وبالتالي فإن الاستمرار هناك لسنوات أخرى لم يكن ليغير من الأمر شيئا.

وأضافت المجلة في تحليل إخباري نشرته على موقعها الإلكتروني: ”لم يمر وقت طويل على تسريب أنباء خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تقوم على الانسحاب من أفغانستان في سبتمبر 2021، حتى سارعت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية بإدانة قرار الرئيس، وقالت إنه اختار الطريق الأسهل بالانسحاب“.

ومضت ”فورين بوليسي“ تقول: ”الأمر المطروح للنقاش، لا يتعلق بما إذا كان الأفغان يستحقون الديمقراطية، بالطبع فإن لهم كامل الحق في الوصول إلى هذا الهدف، ولكن هؤلاء المعارضين للانسحاب من أفغانستان لم يقدموا تفسيرا مقنعا للكيفية التي تستطيع من خلالها الولايات المتحدة فرض النفوذ أو الضغط لرسم أفغانستان التي يتصورونها، وهو أمر لم يتحقق رغم الوجود العسكري الأمريكي على مدار 20 عاما“.

وكتبت المجلة: ”في عامي 2010 و2011 نشرت الولايات المتحدة 100 ألف جندي في أفغانستان، التي خدم فيها 775 ألف جندي أمريكي، ووصلت تكلفة الحرب هناك إلى تريليوني دولار، ويبقى أن الاعتقاد بأنه يمكن تحقيق أي شيء يشبه النجاح خلال السنوات القليلة المقبلة، إذا حافظت الولايات المتحدة على تواجدها هناك، هو مجرد وهم“.

وقالت ”فورين بوليسي“: ”الحقيقة المرّة هي أن طالبان، التي تملك ما بين 50 ألفا إلى 85 ألف مقاتل، وطالما تفوقت على القوات الأمريكية والأفغانية في العدد والقدرة على التنقل والقوة النارية، لا تزال حاضرة بقوة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، فقد نجحت في السيطرة على المزيد من الأراضي منذ إسقاطها في الغزو الأمريكي عام 2001“.

وأشارت المجلة إلى أن طالبان عانت من سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، ومن بينهم الملا أختر منصور، ثاني قيادات الحركة، الذي لقي مصرعه في غارة لطائرة أمريكية مسيرة في عام 2016.

وبحسب ”فورين بوليسي“، قُتل العديد من قيادات الحركة البارزة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء حكومتها في الظل، إلا أن الحركة تعمل على تجديد صفوفها، وجمع الأموال، والحصول على الأسلحة، خلال العقدين الأخيرين.

ورأت المجلة أن استعداد طالبان للقتال لم ينته، وأن قرار الحركة بالمشاركة في مباحثات السلام في الدوحة، والتي توّجت باتفاق فبراير 2020 مع الولايات المتحدة، أدى إلى انقسامات داخل الحركة؛ لأن العديد من القيادات البارزة في طالبان كانت ترى أن الانتصار العسكري في الطريق.

وقالت ”فورين بوليسي“، إن ”الولايات المتحدة ليست قادرة على خلق نظام سياسي أفغاني قابل للاستمرار، أو جيش يستطيع الاعتماد على نفسه، فهؤلاء الذين يحذّرون من أن الانسحاب الأمريكي سيؤدي إلى انهيار حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني، لا يعلمون حقيقة الأحداث التي يمكن أن تشهدها أفغانستان في أعقاب سحب القوات الأمريكية في سبتمبر“.

وختمت ”فورين بوليسي“ تحليلها: ”المأساة جزء لا يتجزأ من السياسة والحرب، وظروف أفغانستان مأساوية في أقصى الحدود، أفغانستان التي قد تحكمها طالبان، كليا أو جزئيا، ليست نتيجة مرغوبة، خاصة بالنسبة لملايين الأفغان الذين يعيشون هناك، لكن لن يكون من المفيد مجرد الشكوى، ويتعين على هؤلاء الذين يرغبون في استمرار الوجود الأمريكي تقديم خطتهم للنجاح، وتحديد إمكانية وتوقيت وكيفية نجاحها“.