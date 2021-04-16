باكستان تحجب وسائل التواصل الاجتماعي مؤقتا بعد تظاهرات مناهضة لفرنسا

أمرت الحكومة الباكستانية هيئة الاتصالات في البلاد، بحجب وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرسائل الفورية مؤقتا، الجمعة، بعد أيام من تظاهرات مناهضة لفرنسا.

وفي إشعار إلى هيئة الاتصالات الباكستانية، طلبت وزارة الداخلية الحجب الكامل لتويتر وفيسبوك وواتسآب ويوتيوب وتلغرام، حتى الساعة 15.00 (11.00 ت غ).

ولم تذكر الحكومة سبب هذا الحظر، لكنه يأتي بعد يوم من توصية فرنسا رعاياها والشركات الفرنسية في باكستان بمغادرة البلاد مؤقتا، عقب احتجاجات قادها حزب ”حركة لبيك باكستان“، أصابت أجزاء كبيرة من البلاد بالشلل وأسفرت عن مقتل شرطيين.

وكثيرا ما تستخدم الأحزاب السياسية منصات وسائل التواصل الاجتماعي لحشد المؤيدين.

وبعدما اعتقل زعيمهم سعد رضوي، الإثنين، جاء رد أنصار الحزب غاضبا في لاهور، حيث قطعوا العديد من مفترقات الطرق الرئيسية في المدينة، وكذلك في كراتشي (جنوب) كبرى مدن البلاد، وفي العاصمة إسلام أباد.

واعتقل رضوي نجل خادم حسين رضوي مؤسس الحركة، الذي توفي في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد ساعات من دعوته إلى تظاهرة في 20 نيسان/أبريل في إسلام أباد؛ للمطالبة بطرد السفير الفرنسي؛ على خلفية نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في فرنسا.