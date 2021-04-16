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إطلاق نار وسقوط ضحايا بمدينة إنديانا بوليس الأمريكية
تاريخ النشر: 16 أبريل 2021 5:38 GMT
تاريخ التحديث: 16 أبريل 2021 6:25 GMT

إطلاق نار وسقوط ضحايا بمدينة إنديانا بوليس الأمريكية

أصيب عدد من الأشخاص إثر إطلاق شخص مسلح النار في مدينة إنديانا بوليس الأمريكية، في وقت متأخر مساء الخميس. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن الشرطة قولها: إن عددًا من

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المصدر: فريق التحرير

أصيب عدد من الأشخاص إثر إطلاق شخص مسلح النار في مدينة إنديانا بوليس الأمريكية، في وقت متأخر مساء الخميس.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن الشرطة قولها: إن عددًا من الأشخاص قتلوا بعد إطلاق شخص مسلح النار في منشأة تابعة لشركة فيديكس للشحن قرب مطار المدينة.

ولم يتضح بالضبط عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالرصاص وخطورة إصاباتهم.

وقال المتحدث باسم شرطة إنديانا بوليس جيني كوك للصحفيين في وقت مبكر من يوم الجمعة: ”عندما وصلت الشرطة في وقت متأخر من يوم الخميس، لاحظ الضباط إطلاق نار نشط في المنشأة“، مشيرًا إلى أن عددا من الأشخاص أصيبوا بالرصاص لكنه لم يذكر رقما محددًا.

وأضاف المتحدث أن المسلح قتل.

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