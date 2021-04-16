صحف عالمية: "الانتقام الإيراني" دعاية أم حقيقة؟

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح الجمعة، العديد من الملفات ذات الاهتمام، والتي كان أبرزها تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا على خلفية العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن على موسكو، وكذلك احتمالات الانتقام الإيراني من الهجوم الذي تعرضت له منشأة ”نطنز“ لتخصيب اليورانيوم، وأخيراً مصير أفغانستان بعد قرار انسحاب القوات الأمريكية.

وقالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ إنه ”في غياب القدرة على توجيه ضربة حقيقية إلى إسرائيل، فإن النظام الإيراني ربما يخترع قصصاً حول عمليات ناجحة بعد حادث الهجوم على منشأة نطنز النووية لتخصيب اليورانيوم“.

وأضافت الصحيفة في تحليل إخباري نشرته على موقعها الإلكتروني: ”وضعت إيران نفسها في مأزق هذا الأسبوع، بعد زعمها أنها ستتحرك بعد ما حدث في نطنز. وأطلقت وسائل الإعلام الإيرانية حملة واسعة النطاق“.

وتابعت: ”يبقى السؤال، حول ما إذا كانت طهران تملك بالفعل خيارات حقيقية لمهاجمة إسرائيل، دون تصعيد التوترات بصورة كبيرة“.

ومضت تقول: ”أشارت إيران عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية والحكومة إلى أنها تسعى للانتقام، وقالت أيضاً إنها ستقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60%. ثم نشرت عبر دعايتها الإعلامية من خلال قناة برس تي في الناطقة بالإنجليزية مزاعم حول هجوم على سفينة إسرائيلية في مياه الخليج، في تفاصيل قللت إسرائيل من أهميتها“.

وأردفت قائلة: ”ظهرت قصة غريبة يوم الثلاثاء، زعمت أن إيران استهدفت إسرائيل في العراق. حيث قالت قناة برس تي في إن جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد تعرض لهجوم في العراق، بحسب مصادر أمنية، ما أدى إلى مقتل أو إصابة عدد من القوات الإسرائيلية، فيما وصف بأنه ضربة قوية للنظام الصهيوني“.

وتابعت بقولها: ”لا يزال السؤال حول ما إذا كانت إيران من خلال شبكاتها الإعلامية الواسعة، والميليشيات التي تستخدمها كعملاء لها في العراق وسوريا إلى لبنان واليمن، ستحاول الانتقام من إسرائيل، أم أنها ستقوم بادعاء الانتقام عبر الترويج بأنها فعلت شيئاً ما“.

تصعيد كبير للتوترات الأمريكية الروسية



قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية إن الرئيس الأمريكي بايدن فرض عقوبات شاملة جديدة على روسيا، من بينها إجراءات كانت موضع قلق منذ فترة طويلة، وتتضمن استهداف الدين الحكومي الروسي، في تصعيد حاد من جانب واشنطن للمواجهة مع موسكو.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني: ”الإجراءات الأولى التي اتخذتها إدارة بايدن ضد روسيا تتضمن أيضاً طرد 10 دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة، وفرض عقوبات على 38 كياناً وفرداً وشركة متهمين بالمشاركة في جهود التدخل بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وكذلك القيام بهجمات سيبرانية“.

وتابعت: ”أدت أنباء العقوبات إلى حملة لبيع الأصول الروسية، وتحذيرات من جانب الكرملين بأنها ستلحق الضرر بجهود الحد من التوترات بين الدولتين“.

ورأت الصحيفة أن الإجراءات التي تستهدف الدين الحكومي الجديد كانت ترى منذ فترة طويلة على أنها بمثابة ”خيار نووي“ بالنسبة للولايات المتحدة، ومنعطف في عقوبات واشنطن ضد موسكو، والتي توسعت بشكل تدريجي منذ الجولة الأولى من القيود التي تم فرضها في عهد إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، رداً على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

وتابعت بقولها: ”بدأت إدارة بايدن في التخطيط لتلك الإجراءات لمعاقبة روسيا في أعقاب القرصنة على ”سولارويندز“، الشركة الأمريكية التي تقوم بتطوير برامج وأنظمة الشبكات وبنيتها التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، حيث ألقى مسؤولون باللوم على روسيا في هذا الهجوم“.

وأردفت قائلة: ”أدانت الولايات المتحدة اعتقال وسجن الناشط الروسي المعارض أليكسي نافالني، بعد تعافيه من محاولة اغتيال بالسم، واتهمت أيضاً موسكو بتهديد أوكرانيا من خلال نشر عشرات الآلاف من القوات الروسية على الحدود بين البلدين“.

وختمت تقريرها بقولها: ”ستكون تلك العقوبات اختباراً لخطط وزارة المالية الروسية لتخفيف توابع القيود المفروضة على دينها السيادي. تتضمن الإجراءات المضادة المحتملة إيقاف إصدار الديون، وتيسير الإجراءات التنظيمية على المقرضين الروس، وفقاً لما قاله نائب وزير المالية الروسي فلاديمير كولتشيف، في وقت سابق“.

قلق أفغاني من الانسحاب الأمريكي

قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ إن الأفغان يتساءلون عن مصيرهم، في الوقت الذي تستعد فيه القوات الأمريكية للانسحاب من الدولة يوم 11 سبتمبر المقبل.

وأضافت: ”يمثل الانسحاب الأمريكي نهاية أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة، ولكنه من المتوقع أن يكون بمثابة فصل صعب جديد بالنسبة للشعب الأفغاني“.

ونقلت عن وحيدة صديقي، الطالبة في المرحلة الثانوية البالغة من العمر 17 عاماً، قولها: ”أشعر بقلق شديد حول مستقبلي، الذي يبدو قاتماً. إذا هيمنت حركة طالبان على مقاليد الأمور، فإنني سأفقد هويتي. الأمر يتعلق بوجودي، وليس انسحابهم، فقد وُلدت عام 2004، ولا أعرف ما الذي كانت تفعله طالبان مع النساء، ولكنني أعلم أن النساء كانوا ممنوعين من كل الأشياء“.

ومضت تقول: ”على الصعيد العملي، فإن حالة عدم اليقين تخيّم على كل نواحي الحياة في أفغانستان. ليس من الواضح ما يخبئه المستقبل، وما إذا كان القتال سيتوقف“.

وتابعت بقولها: ”على مدى عقدين من الزمن، تعهد القادة الأمريكيون بالسلام والازدهار والديمقراطية وإنهاء الإرهاب وحقوق المرأة. القليل من تلك الوعود تحققت في مناطق شاسعة من أفغانستان، ولكن الآن حتى في المدن التي حدث فيها تقدم حقيقي، هناك خوف من ضياع كل شيء عندما يرحل الأمريكيون“.

وأردفت قائلة: ”تصر حركة طالبان، الجماعة المتطرفة التي سيطرت في السابق على معظم أنحاء أفغانستان، وتواصل محاربة الحكومة، على تنحي الرئيس الأفغاني المنتخب، وهناك حديث عن حرب أهلية بعد انسحاب الولايات المتحدة“.

واعتبرت أن النساء ”سيكنن أكثر عرضة للخطر في ظل حكم طالبان. عندما سيطرت الجماعة على أفغانستان في الفترة من 1996 إلى عام 2001، تم منع النساء عبر طالبان من تولي معظم الوظائف، أو تلقي التعليم، وأصبحن عملياً سجينات في منازلهن“.