عراقجي: أوروبا تسعى لإضعاف المحادثات النووية في فيينا

اتهم كبير المفاوضين الإيرانيين نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، الجمعة، الدول الأوروبية، بمحاولة تقويض المحادثات النووية الجارية في العاصمة النمساوية فيينا، فيما يتعلق بإعادة إحياء العمل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية عن عراقجي الذي يترأس وفد بلاده في المفاوضات النووية قوله: ”تسعى أوروبا لتقويض المحادثات النووية، والعقوبات الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بذريعة حقوق الإنسان، تهدف إلى إضعاف المحادثات النووية“.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين الماضي، أنه فرض عقوبات على قائد الحرس الثوري الإيراني وسبعة من قادة ميليشيا الباسيج والشرطة الإيرانية بسبب ”حملة قمع مميتة“ نفذتها السلطات في نوفمبر 2019.

وبدأت إيران الخميس، الجولة الثالثة من المفاوضات النووية في فيينا بهدف التوصل إلى تفاهم مشترك مع الدول الأوروبية الثلاثة (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بالإضافة إلى روسيا والصين لإعادة العمل بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.

وقال عباس عراقجي قبل انطلاق المفاوضات، إن بلاده ”لا تبحث عن مفاوضات هدفها إضاعة الوقت، مضيفا أن ”إيران ستنسحب من المفاوضات إذا كان هدفها الاستنزاف والمضيعة“.

وحث المرشد الإيراني علي خامنئي الولايات المتحدة، مؤخرا، على رفع العقوبات عن طهران، قبل أن تعود الأخيرة إلى التزاماتها النووية، مضيفا أن ”المقترحات التي تقدمها واشنطن، مقترحات مسيئة ومتعجرفة، حتى إنه لا يمكن النظر فيها“، على حد قوله.