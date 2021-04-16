صحيفة: الأحزاب المتشددة "على قناعة" بأن نتنياهو سيفشل في تشكيل الحكومة

باتت الأحزاب الحريدية المتشددة في إسرائيل، ”على قناعة“ بأن زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، لن يتمكن من تشكيل الحكومة، بحسب وسائل إعلام عربية.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، مساء الخميس: ”تسود قناعة داخل أروقة الحزبين الحريديين، شاس ويهدوت هاتوراه، بأن نتنياهو لن ينجح في مهمته، وسط مخاوف لديهم من أنه لو تشكلت حكومة بواسطة يائير لابيد، زعيم حزب هناك مستقبل، أو أي مرشح آخر، فإنهما لن يكونا طرفا فيها“.

ويأتي ذلك في وقت لم يتبق فيه سوى 18 يوما على نهاية المهلة القانونية الأولى الخاصة بالتكليف الرئاسي الذي تلقاه نتنياهو.

مصالح الحريديم

ويعتقد هذان الحزبان أن عدم تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو، يضر بالوضع الراهن الذي يتمتعان فيه بمزايا كثيرة في موضوعات تتعلق بالدين والدولة وبالمصالح الخاصة بالجمهور الحريدي سواء الأشكنازي أو الشرقي، إذ شهدت الفترة بين 2013 إلى 2015 حصولهما على جملة من المزايا استمرت مع بقاء نتنياهو بالسلطة.

ونقلت الصحيفة عن زعيم ”يهدوت هاتوراه“ النائب موشي غافني، الخميس، قوله: ”نحن لا يتدخل في شؤون الأحزاب الأخرى، لكننا لن ننتظر للحظة الأخيرة في مهلة الـ28 يوما التي حصل عليها نتنياهو، ولن نترك نفتالي بينيت أو شخص آخر ليخرج علينا بمفاجئة“ على حد قوله.

وأضاف غافني ”أنه وزملائه في الحزب سيجلسون معا ليتخذوا قرارا لو تيقنوا أن نتنياهو لا يحرز تقدما في تشكيل ائتلاف يحظى بأغلبية 61 نائبا“.

بوادر الخلاف

وقالت مصادر في هذا الحزب، إنه ”مع نهاية الـ 28 يوما التي حصل عليها نتنياهو من الرئيس، سيطلبون من نتنياهو توضيحا، وإذا كان الانطباع هو أنه لا يمتلك فرصة يمكننا وقتها أن نقوم بعمل وقفة“.

وكان خلاف قد نشب عشية الانتخابات الأخيرة بين الأحزاب الحريدية ونتنياهو حين خرج الأخير بتصريحات في وسائل الإعلام الحريدية نفسها، دعا خلالها الناخبين للتصويت لصالح زعيم قائمة ”الصهيونية الدينية“ بتسلئيل سموتريتش، مبررا ذلك بأن وضع الأحزاب الحريدية جيد، وأنه على الجمهور الديني التصويت لقائمة ”الصهيونية الدينية“ لتعزيز موقفها كحزب داعم له.

ونوهت وسائل إعلام عبرية الأسبوع الماضي، أنه خلال اجتماع بين نتنياهو ورؤساء الأحزاب الحريدية، في إطار جهوده الرامية لتشكيل الحكومة الجديدة، ”خرج قادة هذه الأحزاب ولديهم حالة من القلق، بعد أن تبين لهم أنه يعول عليهم لمساعدته في تشكيل الحكومة ولا يمتلك خطة منظمة“.

تقدم في المفاوضات

ووجه قادة حزب ”يهدوت هاتوره“، موشي غافني وياعكوف ليتسمان، رسالة واضحة إلى نتنياهو، وهي أنهما ”لن يقبلا الذهاب إلى انتخابات خامسة، وأنهما ليسا على استعداد لمغامرة من هذا النوع مرة أخرى، كما أعربا عن تقديرهما بأنه لو فشل في تشكيل حكومة جديدة، فإن كل من نفتالي بينيت ويائير لابيد، زعيم حزب هناك مستقبل، سينجحا في ذلك“.

في غضون ذلك تحدثت وسائل إعلام عن تقدم في المفاوضات بين نتنياهو وبين نفتالي بينيت، زعيم قائمة ”يمينا“ المتطرفة، وأن المفاوضات تنصب حاليا على الحقائب الوزارية التي سيحصل عليها بينيت ونواب حزبه.

وذكر موقع ”سروغيم“ الإخباري، مساء الخميس، أن ”مقترح التناوب لم يطرح خلال آخر اجتماع مع نتنياهو، بيد أن الأخير سيكون في غاية السخاء مع بينيت وحزبه“.

وأشار الموقع إلى أن بينيت ”بصدد تولي حقيبة الدفاع، بينما ستذهب حقيبة الخارجية إلى وزيرة العدل السابقة أيليت شاكيد، إضافة إلى حقيبة الثقافة التي ستذهب للحزب، وسط احتمالات أن تحصل هذه القائمة أيضا على حقيبة المالية، مع أن نتنياهو يصر على أن تبقى في عهدة الوزير يسرائيل كاتس من الليكود“.

وعلى الرغم من هذا التقدم، تبقى مخاوف الأحزاب الحريدية في محلها، بحسب مراقبين، إذ لا يكفي انضمام بينيت للائتلاف للوصول إلى أغلبية 61 نائبا، وسيكون على نتنياهو إيجاد مخرج بشأن الصوتين المتبقيين، إما عن طريق إقناع قائمة ”الصهيونية الدينية“ بالحصول على دعم ”القائمة العربية الموحدة“ أو بإقناع جدعون ساعار، زعيم ”أمل جديد“ بالانضمام للائتلاف.