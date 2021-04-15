مؤتمر صحفي شابه التوتر.. وزيرا خارجية اليونان وتركيا يتبادلان الاتهامات

تبادل وزيرا خارجية اليونان وتركيا الاتهامات، خلال مؤتمر صحفي شابه التوتر، اليوم الخميس، بشأن مجموعة واسعة من الملفات.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو لنظيره اليوناني نيكوس ديندياس خلال المؤتمر: ”إذا وجّهت اتهامات شديدة لبلدي وشعبي أمام الصحافة، فيجب عليّ الرد على ذلك“.

وأضاف أوغلو أن بلاده تريد تحسين العلاقات مع اليونان دون شروط مسبقة.

وتابع: ”يجب الابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع والاستفزازات في العلاقات بين تركيا واليونان“.

ويزور ديندياس أنقرة في أول زيارة يقوم بها أي من الجانبين منذ تفجر التوتر، القائم منذ فترة طويلة، بين الدولتين العام الماضي.

والبلدان على خلاف بشأن نطاق جرفهما القاري في البحر المتوسط، وموارد الطاقة، وقبرص المنقسمة عرقيًا، ووضع بعض الجزر في بحر إيجة.