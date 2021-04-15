تقرير: مسلسل تركي برعاية الاستخبارات يصور العرب كأعداء

قال موقع ”نورديك مونيتور“ السويدي: إن مسلسلا تلفزيونيا جديدا انتج برعاية الاستخبارات التركية يضع العرب في مصاف أعداء أنقرة.

وأضاف الموقع في تقرير نشره اليوم الخميس: ”للمرة الأولى في تاريخ تركيا، تقوم وكالة الاستخبارات التركية رسميا برعاية ودعم مسلسل تلفزيوني بعنوان (المنظمة)، والذي بدأ بثه عبر قناة TRT1 التابعة للحكومة التركية منذ مارس الماضي، حيث يقوم بعرض الأعمال الاستثنائية الخارقة لجهاز الاستخبارات التركي“.

ومضى يقول: ”لم يكن مفاجأة في الإعلان الترويجي الأول أن يظهر عملاء الاستخبارات التركية وهم يقومون بخطف مدني من الشارع في وضح النهار، على متن عربة سوداء من طراز (فولكس فاغن ترانسبورتر) والتي أصبحت رمزا للاختفاء القسري في تركيا“.

وتابع: ”تدور أحداث مسلسل المنظمة على افتراض مصرع مجموعة من عملاء الاستخبارات التركية في حادث تحطم طائرة، وذلك لتمكينهم من العمل بحرية في العمليات السرية ضد الأشرار، الذين يبذلون قصارى جهدهم لمنع الصحوة التركية“، حسب رؤية العمل.

وأردف: ”اعتاد الجمهور التركي على ظهور الشخصيات الغربية الشريرة التي تكره تركيا لأسباب تاريخية ودينية، ومع ذلك، فإن مسلسل (المنظمة) هو أول عمل درامي تركي يقدّم العربي المسلم في صورة الشرير“.

وأشار الموقع السويدي إلى أن مسلسل ”المنظمة“ حصل على تقييمات مرتفعة من جانب الجمهور التركي، في أحد المؤشرات المهمة التي تُظهر أن الأتراك يحبون الإنتاج التلفزيوني، والتعامل معه كعمل واقعي.

المسلسل، الذي رصدت له ميزانية ضخمة وتم تصويره في العاصمة التركية أنقرة، استخدم أحدث الأساليب التي تستخدمها الحكومه التركية على أرض الواقع في تنفيذ المهمات، مثل تكنولوجيا الطائرات دون طيار، ومهام التجسس، وتغيير الهوية، وإظهار كواليس منظمة الاستخبارات.