مالي تعتزم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ضمن المهلة الموعودة بعد الانقلاب

أعلنت الحكومة، أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستُجرى في مالي، في شباط/ فبراير 2022، وآذار/ مارس، مجددة وعد منفذي الانقلاب العسكري، في آب/ أغسطس 2020، تسليم السلطة إلى المدنيين بعد مرحلة انتقالية من 18 شهرًا.

وتقام الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في 27 شباط/ فبراير 2022، ودورة ثانية محتملة، في 13 و20 آذار/ مارس، على التوالي، بحسب ما أوضح وزير إدارة الأراضي اللفتنانت كولونيل عبدالله مايغا خلال مؤتمر صحفي.

وقال مايغا:“إن هذه الانتخابات تندرج في إطار احترام مدة المرحلة الانتقالية، أي 18 شهرًا“.

ويسبق الانتخابات الرئاسية والتشريعية استفتاء، في 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حول تعديل للدستور وُعد به منذ فترة طويلة ولم ينفذ حتى الآن.

وأوضح مايغا:“هذا التاريخ يأخذ بالاعتبار الوقت اللازم، اعتبارًا من نيسان/ أبريل، لإجراء مشاورات وإعداد مشروع الدستور وإقراره في المجلس الوطني الانتقالي (بمثابة برلمان)، واعتماده أخيرًا في استفتاء“.

وقال الوزير، إن انتخابات مناطقية ومحلية ستُجرى أيضًا، في 26 كانون الأول/ ديسمبر.

وكان العسكريون الذين أطاحوا بالرئيس إبراهيم بوبكر كايتا، في 18 آب/ أغسطس 2020، شكلوا تحت الضغوط الدولية، في أيلول/ سبتمبر/ وتشرين الأول/ أكتوبر الماضيين، هيئات انتقالية (رئاسة، وحكومة، ورئيس وزراء، وهيئة تشريعية)، وتعهدوا بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرًا.