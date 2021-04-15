إيران تلوح بالانسحاب من مفاوضات فيينا إذا شعرت بأنها "مضيعة للوقت"

قال كبير المفاوضين الإيرانيين ونائب وزير الخارجية عباس عراقجي، الخميس، إن بلاده لا تبحث عن مفاوضات هدفها تزجية الوقت واستنزافه.

وأوضح عراقجي في حديثه للتلفزيون الإيراني، أثناء محاولة الدخول إلى قاعة الاجتماعات الخاصة بالاتفاق النووي في العاصمة النمساوية فيينا: ”إذا كانت المفاوضات مضيعة للوقت سنوقفها وننسحب منها“.

وقال: ”على مدى اليومين الماضيين جرت اجتماعات مكثفة في فيينا، بين إيران وأعضاء الدول الموقعة على الاتفاق النووي (4+1)، فإذا كانت مفاوضات اليوم بناءة كما نتوقع سوف تستمر، وكما أعلنا سابقا لسنا بصدد إجراء مفاوضات استنزافية وطويلة الأمد في فيينا“.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قال، أمس الأربعاء، إنه ”يجب على المسؤولين الايرانيين الانتباه لكي لا تطول المباحثات النووية؛ لأن ذلك يضر بإيران“، مضيفا أن اقتراحات أمريكا ”مسيئة“ ولايمكن النظر فيها.

وحث خامنئي، في كلمة له بثها التلفزيون الإيراني، الولايات المتحدة على رفع العقوبات عن طهران؛ بهدف عودة الأخيرة إلى واجباتها، لافتا إلى أن واشنطن تريد من خلال المباحثات أن تفرض الباطل على بلاده، وهو ما لن نرضى به، حسب تعبيره.

وبدأت قبل قليل الجولة الثالثة من المفاوضات في فيينا، بين إيران ومجموعة 4+1 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بالإضافة إلى روسيا والصين)؛ من أجل التوصل إلى آلية لإعادة العمل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018.