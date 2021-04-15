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الكرملين: سنرد بالمثل على أي عقوبات أمريكية‎
تاريخ النشر: 15 أبريل 2021 11:12 GMT
تاريخ التحديث: 15 أبريل 2021 12:05 GMT

الكرملين: سنرد بالمثل على أي عقوبات أمريكية‎

أكد الكرملين اليوم الخميس أنه سيرد بالمثل على أي عقوبات أمريكية جديدة "غير قانونية" على روسيا. وقال إن أي إجراءات جديدة ستقلل من فرص عقد قمة بين الرئيس الأمريكي

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المصدر: رويترز

أكد الكرملين اليوم الخميس أنه سيرد بالمثل على أي عقوبات أمريكية جديدة ”غير قانونية“ على روسيا.

وقال إن أي إجراءات جديدة ستقلل من فرص عقد قمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت مصادر مطلعة أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة قد تعلن عقوبات على روسيا اليوم الخميس بسبب تدخل مزعوم في الانتخابات الأمريكية ونشاط إلكتروني خبيث يستهدف عدة أفراد وكيانات.

وذكر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أن موسكو ستنتظر لترى ما سيحدث قبل التعليق بالتفصيل.

وأضاف أن الوضع في أوكرانيا لا يزال متوترا، وأن من السابق لأوانه الحديث عن خفض التصعيد، على الرغم من تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة ألغت نشر اثنتين من سفنها الحربية في البحر الأسود.

 

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