الخارجية الإيرانية: أمريكا لن تشارك باجتماع فيينا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لن تشارك في الاجتماعات النووية المشتركة في فيينا التي ستنطلق اليوم، مشيرة إلى أن ”الوفد الإيراني هناك لن يتفاوض مع الأمريكيين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر“.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها عشية المفاوضات المرتقبة: ”كما أُعلن سابقا، لن يشارك أي ممثل من الولايات المتحدة في أي من اجتماعات اللجنة المشتركة أو اجتماعات الخبراء ذات الصلة بالاتفاق النووي، ولا توجد مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة على جدول أعمال فريق التفاوض لدينا“.

وستبدأ مفاوضات الجولة الثالثة بين إيران ومجموعة 4+1 من أجل التوصل إلى اتفاق يعيد العمل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018 وقامت بتشديد العقوبات على طهران.

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني كبير المفاوضين عباس عراقجي قد وصل يوم الثلاثاء إلى العاصمة فيينا، لكن الاجتماع جرى تأجيله يوم أمس بسبب إصابة أحد المشاركين بالمفاوضات من دول الاتحاد الأوروبي بفيروس كورونا.

وسيرأس الاجتماع الأمين العام للشؤون السياسية بالدائرة الأوروبية بجهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، انريكي مورا، وسيحضره ممثلون من روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا.

وفي هذه الجولة من المحادثات، ستعقد المشاورات الفنية في شكل اجتماعات خبراء في مجالي رفع العقوبات والقضايا النووية. وعلى هامش هذه المحادثات، تعقد لقاءات ثنائية مع رؤساء الوفود الأخرى الحاضرة في المحادثات.