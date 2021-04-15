صحف عالمية: إدارة بايدن "تدفن" عملية السلام الأفغانية.. وفيروس "كورونا" يجتاح العراق وسط أوضاع "مرعبة"

تناولت صحف عالمية صادرة صباح اليوم العديد من الملفات ذات الاهتمام، والتي كان أبرزها توابع قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بانسحاب القوات الأمريكية بالكامل من أفغانستان يوم الـ11 من سبتمبر المقبل، وكذلك الأوضاع المأساوية التي يواجهها العراق في ظل تفشي فيروس ”كورونا“، وأخيرا الاتصالات التركية الإيرانية في ظل تصاعد التوترات مع إسرائيل.

قرار أمريكي محفوف بالمخاطر في أفغانستان

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ إن خطة الولايات المتحدة لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان ستؤدي إلى عرقلة مباحثات السلام مع حركة طالبان، إذ سيكون قرار بايدن بمنزلة سحب للنفوذ الذي تملكه الحكومة الأفغانية في المفاوضات.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”قرار بايدن بسحب ما تبقى من القوات الأمريكية في أفغانستان بحلول الحادي عشر من سبتمبر المقبل وجّه ضربة لعملية السلام المريضة، وسلب الحكومة الأفغانية نفوذها الرئيس ضد حركة طالبان“.

ومضت تقول: ”بعد ساعات من الأنباء التي أشارت إلى الانسحاب الأمريكي، استبعدت طالبان حضور مؤتمر السلام الذي ترعاه الولايات المتحدة، والمقرر عقده الأسبوع المقبل في مدينة إسطنبول التركية، وذلك في إجراء تسعى إدارة بايدن من خلاله إلى الوصول لاتفاق سريع حول مستقبل أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي“.

وتابعت: ”يمثل قرار انسحاب القوات الأمريكية دون شروط انقلابا على الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب العام الماضي مع طالبان في الدوحة. إذ كان الاتفاق ينصّ على قيام طالبان بتقديم ضمانات حول كبح تحركات تنظيم القاعدة الإرهابي، مقابل تعهد الولايات المتحدة برحيل قواتها في الأول من مايو“.

عملية السلام ماتت

ونقلت عن ”أندرو واتكينز“، المحلل البارز للشؤون الأفغانية بمجموعة الأزمات الدولية، قوله: ”إذا نظرت طالبان إلى تلك الأنباء بوصفها إلغاء أمريكيا لاتفاق الدوحة، وهو ما يبدو حتى الآن واضحا للغاية، فإن الحركة لن تكون ملتزمة على الإطلاق باستمرار المباحثات مع الحكومة الأفغانية“.

وأردفت قائلة: ”بعض المسؤولين الأفغان يقولون إنهم يرون أن الإعلان الجديد من جانب الإدارة الأمريكية بمنزلة دليل على أن بايدن لا يهتم على الإطلاق بما سيحدث في أفغانستان مستقبلا. قال مسؤول حكومي أفغاني إنه لا يمكن تحقيق تسوية سياسية دون أن يكون هناك تواجد عسكري؛ لأن النفوذ الوحيد الذي تملكه الولايات المتحدة أمام طالبان يتمثل في وجود القوات الأمريكية“.

وقال ”أشلي جاكسون“، الباحث في ”معهد التنمية الخارجية“، والذي ينشر كتابا حول الحياة تحت حكم طالبان: ”لقد ماتت عملية السلام ودُفنت. لا تستطيع إجبار أي طرف على الحضور إلى مائدة التفاوض، لا يمكن أن يحدث ذلك في تلك المرحلة“.

أوضاع مأساوية في العراق

قالت صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية إن أسوأ موجة لفيروس ”كورونا“ المستجد بدأت للتوّ في العراق، ففي الوقت الذي تشعر فيه معظم دول العالم باقتراب نهاية الجائحة، يرى الأطباء في بغداد أن الأسوأ لم يأت بعد.

وأضافت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”شهد العاملون في مستشفى الكندي بالعاصمة العراقية بغداد خلال الأسابيع الأخيرة طفرة غير مسبوقة في أعداد المصابين بفيروس ”كورونا“ المستجد، ما يهدد بإغراق النظام الصحي، في ظل الإمكانات الطبية المحدودة، التي لن تستطيع المستشفيات من خلالها تحمّل هذه الأعداد الكبيرة من المصابين“.

ونقلت عن عمر عبيد، منسق مشروع ”أطباء بلا حدود“، قوله: ”هناك 51 سريرا مخصصا للحالات الحرجة والخطيرة، لا يوجد من بينها أي مكان شاغر حاليا. هناك مرضى ينتظرون في غرفة الطوارئ حتى يكون هناك مكان شاغر لهم“.

وتابع ”عبيد“، بقوله: ”نستقبل العديد من المرضى ذوي الحالات الخطرة، وسط وفاة العديد من الأشخاص. ومع ارتفاع عدد الحالات المعلن عنها في العراق، فإننا نتوقع استمرار هذا الموقف لفترة؛ ما يثير قلقنا بشدة“.

ومضت الصحيفة: ”في العديد من دول العالم يحتفل المواطنون بظهور الضوء في نهاية النفق، بعد أكثر من عام على الجائحة، حيث يتم رفع عمليات الإغلاق بشكل تدريجي، وتتم برامج التطعيم بوتيرة سريعة للغاية، وعلى العكس يبدو المشهد في العراق، الدولة التي مزقتها الحرب في قبضة أسوأ موجة للفيروس القاتل حتى الآن. سجّلت وزارة الصحة العراقية نهاية الأسبوع الماضي أعلى معدل يومي للإصابات، بعد وصول عدد المصابين إلى أكثر من 8300 حالة“.

وأردفت قائلة: ”منذ ذلك الحين، فإن الأعداد لا تزال مرتفعة، وفي ظل نقص إمكانات إجراء الاختبارات، فإنه من المتوقع أن يكون العدد الحقيقي أعلى من المعدلات المعلن عنها بكثير. حتى الآن تُظهر الأرقام الرسمية أن عدد المصابين في العراق وصل إلى أكثر من 940 ألف شخص، بالإضافة إلى وفاة 14 ألفا و800 آخرين“.

وأشارت إلى أن إحدى أبرز الأزمات التي يواجهها العراق في مواجهة الجائحة هي نقص اللقاحات، حيث يتراجع بعيدا للغاية عن باقي الدول التي سارعت في تطعيم مواطنيها.

ونقلت عن ”زياد إسماعيل“، المساعد الطبي في منظمة ”أطباء بلا حدود“، قوله إنه يشعر بقلق شديد نتيجة أن مرضى الموجة الثانية أصغر سنا، ويصلون إلى المستشفيات في حالة حرجة، كما أن معدل الوفيات ”مرعب“.

محادثات تركية إيرانية

قالت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني ناقشا الأنشطة الإقليمية الإسرائيلية، واتفاقيات التطبيع، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات على جبهات متعددة في الشرق الأوسط.

وأضافت بقولها، في تقرير: ”يأتي الاتصال الهاتفي بين الرئيسين في ضوء التوترات المتصاعدة في المنطقة، على خلفية الهجوم الذي تعرضت له منشأة ”نطنز“ النووية الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، والذي تم تحميل إسرائيل مسؤوليته، ورد الفعل الإيراني التصعيدي، والهجمات المتبادلة المزعومة بين الدولتين على السفن البحرية التجارية“.

ومضت تقول: ”تجري إيران مفاوضات مع القوى العالمية بهدف إنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015، إذ بدأت الولايات المتحدة محادثات غير مباشرة مع إيران الأسبوع الماضي في فيينا. وأكد مسؤول إيراني بارز أن الانفجار الذي وقع يوم الأحد في منشأة ”نطنز“ دمّر أو ألحق أضرارا بالآلاف من أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم“.

وتابعت بقولها: ”أعلنت إيران أنها سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60% بعد انفجار ”نطنز“، وهو أعلى مستوى للتخصيب على الإطلاق، وعلى بعد خطوة قصيرة من مستويات التخصيب المطلوبة لإنتاج الأسلحة النووية. إذ قال روحاني: إن قرار طهران يأتي ردا على ما وصفه بالإرهاب النووي الإسرائيلي“.