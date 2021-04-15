إيران تخرج العالم السويدي أحمد جلالي من الحبس الانفرادي

أخرجت السلطات الإيرانية العالم السويدي الإيراني أحمد رضا جلالي، من الحبس الانفرادي الذي قضى فيه أكثر من 4 أشهر، ونقلته إلى جناح جماعي في سجن ”إيفين“.

وقالت منظمة العفو الدولية الأربعاء على فيسبوك: ”نشعر بالارتياح لأن هذا ينهي العزلة المطولة التي هي شكل من أشكال التعذيب“.

إلا أن الحالة الصحية لأحمد رضا جلالي ما تزال غير مطمئنة، وفق المنظمة التي قالت: ”فقد الكثير من وزنه وما يزال يواجه عقوبة الإعدام، التي حكم عليه بها بعد محاكمة جائرة بشكل واضح“.

ووضع جلالي في الحبس الانفرادي في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد صدور الأمر بإعدامه، وأعلنت منظمة العفو الشهر الماضي أن العالم البالغ من العمر 49 عاما ”في حالة بدنية ونفسية خطيرة، ويحتاج إلى رعاية طبية عاجلة“.

وأُلقي القبض على رضا جلالي – وهو طبيب ومحاضر في معهد ”كارولينسكا“ في العاصمة السويدية ستوكهولم – في إيران العام 2016 وأُدين بالتجسس عقب اتهامه بتقديم معلومات لإسرائيل لمساعدتها في اغتيال عدد من كبار العلماء النوويين.

وأيدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام في 2017.