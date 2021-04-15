رويترز: أمريكا تعتزم فرض عقوبات ضد موسكو وطرد مسؤولين روس

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعلان عقوبات على مسؤولين روس يوم الخميس على أقرب تقدير، في خطوة تستهدف العديد من الأفراد والكيانات، وفقا للعديد من الأشخاص المطلعين على الأمر.

وقال أحد أولئك الأشخاص، إن ”حزمة العقوبات التي تستهدف العديد من المسؤولين الروس، ستقترن بأوامر بطرد بعضهم من الولايات المتحدة“.

وستكون العقوبات جزءا من مجموعة ردود للحكومة الأمريكية على عملية تسلل إلكتروني رُصدت في ديسمبر، قالت الحكومة الأمريكية إنها من المحتمل أن تكون من تدبير روسيا.

وأثرت تلك العملية على البرامج التي تصنعها شركة ”سولار ويندز“ وأتاحت للمتسللين الوصول إلى آلاف الشركات والمكاتب الحكومية التي استخدمت منتجاتها.

من المتوقع أن يواجه حوالي 30 كيانا عقوبات فيما يتصل بتلك العملية أو التدخل في الانتخابات الأمريكية بالإضافة إلى طرد نحو 10 مسؤولين روس.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين الأسبوع الماضي: ”العداء وعدم القدرة على التنبؤ بأفعال أمريكا يجبراننا بشكل عام على الاستعداد لأسوأ السيناريوهات“.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارتا الخارجية والخزانة بعد على طلبات للتعليق.