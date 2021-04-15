خامنئي يعترف بتقديمه معلومة خاطئة بشأن الاقتصاد الإيراني في خطاب للشعب

أقر المرشد الإيراني علي خامنئي، بوجود معلومة خاطئة أوردها في خطاب له في مارس الماضي، تتعلق بالترتيب الاقتصادي لإيران على مستوى العالم.

وقال خامنئي في كلمة له بثها التلفزيون الرسمي، يوم الأربعاء، إنه ”في خطاب ألقاه بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد في 21 مارس الماضي، ذكر أن إيران تحتل المركز الـ18 في الاقتصاد العالمي، لكن تبين أنها معلومة غير صحيحة وخاطئة، حيث أن هذا الترتيب يعود إلى قبل 5 أو 6 أعوام“.

وأضاف المرشد الإيراني أنه ”بعد ذلك الخطاب أبلغه عدة أشخاص بأن هذه الإحصائيات والأرقام المتعلقة بالاقتصاد الإيراني غير صحيحة“.

وتابع أنه ”أمر مكتبه بعد ذلك بفحص المعلومات التي ذكرها في خطابه، وقد اتضح أن ما ذكره غير صحيح وأن الأشخاص الذين أبلغوه كانوا على صواب“.

ولم يشر خامنئي إلى الأشخاص أو المؤسسة التي قدمت له تلك الإحصائيات الخاطئة.

ويواجه الاقتصاد الإيراني صعوبات وتحديات كبيرة تسببت بها العقوبات الأمريكية بعد انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018.