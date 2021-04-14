مقتل جندي تركي بهجوم صاروخي في بعشيقة شمال العراق

قتل جندي تركي اليوم الأربعاء بقصف صاروخي على قاعدة ”زيلكان“ التي تتمركز فيها قوات تركية، في مدينة ”بعشيقة“ شرق الموصل.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن ”قاعدة بعشيقة، شمال العراق، تعرضت لهجوم صاروخي، حيث سقط أحد الصواريخ الثلاثة التي تم إطلاقها على منطقة القاعدة“.

وأشار البيان إلى سقوط جندي تركي جرّاء القصف، وطفل إثر سقوط أحد الصواريخ في محيط القاعدة.

بدوره، قال المقدم ليث عماد، من شرطة محافظة نينوى في تصريح لوسائل إعلام كردية: إن ”أحد الصاروخين سقط داخل القاعدة التركية التي يتمركز فيها الأتراك، بينما سقط الآخر خارج أسوار القاعدة“.

وتزامن قصف القاعدة التركية، مع قصف آخر، استهدف مطار أربيل الدولي، في إقليم كردستان، دون سقوط ضحايا بشرية.

وتُتهم غالباً مجموعات مسلحة شيعية بالوقوف وراء تلك الهجمات، خاصة بعد تبنى بعضها خلال الأشهر الماضية.

وبعد دخول تنظيم داعش إلى محافظة نينوى عام 2014، أرسلت تركيا، قوات عسكرية تابعة لها، وتمركزت في منطقة بعشيقة، حيث تسببت بخلافات حادة مع حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.