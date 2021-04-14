مصادر تركية: أمريكا تلغي نشر سفينتين حربيتين في البحر الأسود‎

قالت مصادر دبلوماسية تركية اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ألغت نشر سفينتين حربيتين في البحر السود وسط مخاوف من حشد عسكري روسي على حدود أوكرانيا.

وتشعر واشنطن وحلف شمال الأطلسي بالانزعاج من الحشد العسكري الروسي خلال الأيام القليلة الماضية قرب أوكرانيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.

وقالت المصادر إن السفارة الأمريكية في أنقرة أبلغت وزارة الخارجية التركية بالقرار لكنها لم تقدم سببا له.

وتقول روسيا، التي نبهت واشنطن إلى البقاء بعيدا عن القرم وساحل البحر الأسود، إن زيادة القوات سببها إجراء تدريب عسكري لثلاثة أسابيع من أجل اختبار الاستعدادات القتالية ردا على ما وصفته بسلوك ينطوي على تهديد من جانب حلف الأطلسي، وقالت إن التدريب سينتهي في غضون أسبوعين.