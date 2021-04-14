الحريري سيلتقي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو

يلتقي رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري خلال زيارته إلى موسكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف وعددا من المسؤولين.

استقبال رسمي للرئيس سعد الحريري في مطار موسكو الان .💙❤️ pic.twitter.com/npsWD0SyIC — Ebn Tayyar Mustqbal (@Fouhoudhariri1) April 14, 2021

ووصل الحريري، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، وكان في استقباله الممثل الخاص للرئيس بوتين في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.