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الحريري سيلتقي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو
تاريخ النشر: 14 أبريل 2021 20:03 GMT
تاريخ التحديث: 14 أبريل 2021 20:50 GMT

الحريري سيلتقي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو

يلتقي رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري خلال زيارته إلى موسكو  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف

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المصدر: فريق التحرير

يلتقي رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري خلال زيارته إلى موسكو  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف وعددا من المسؤولين.

ووصل الحريري، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، وكان في استقباله الممثل الخاص للرئيس بوتين في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

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