بعد اقتحامه في 6 يناير.. تحقيق أمريكي يكشف "قصورا بالغا" في استعدادات الشرطة لحماية "الكابيتول‎"

خلص تحقيق داخلي أجرته جهات إنفاذ القانون الأمريكية في الأحداث التي وقعت يوم السادس من يناير /كانون الثاني، وشهدت اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول)، إلى وجود أوجه قصور بالغة في قسم الشرطة المسؤول عن تأمين المجمع، كما أصدر التحقيق عشرات التوصيات لتجنب تكرار أعمال عنف مماثلة.

وركز تحقيق المفتش العام لشرطة الكابيتول، في تقريرين قدمهما للكونغرس الشهر الماضي، على ”أوجه القصور“ داخل وحدة قسم الشرطة التي تتعامل مع الاضطرابات المدنية، وعلى سوء التنسيق والتدريب داخل عملياتها المخابراتية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الإدارة في مجلس النواب جلسة علنية، يوم الخميس، يدلي فيها المفتش العام لشرطة الكابيتول ميشيل بولتون بشهادته.

وخلص المفتش العام بعد التحقيق إلى أن وحدة مواجهة الاضطرابات المدنية في الشرطة كانت تعمل يوم الاقتحام ”بمستوى منخفض من الجاهزية“، وقال إن الوحدة كان عليها أن تقوم بعمل أفضل فيما يتعلق بتوزيع الذخيرة والأسلحة ودروع مواجهة الشغب على الضباط.