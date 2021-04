بايدن يعلن سحب قواته من أفغانستان أول مايو وغني يؤكد قدرة بلاده على الدفاع عن نفسها

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن بلاده ”ستبدأ انسحابها النهائي من أفغانستان اعتباراً من أول مايو المقبل، على أن تكمل ذلك قبل 11 سبتمبر أيلول“.

ورأى بايدن ”أسباب بقائها في أفغانستان أصبحت غير واضحة على نحو متزايد“، على حد قوله، موضحاً أنه تحدث مع الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش بشأن هذا القرار.

وقال بايدن: ”لن ننفذ خروجا متعجلا، سنفعل ذلك بشكل مسؤول وآمن وبالتعاون مع كامل الحلفاء وشركائنا الذين لديهم الآن قوات أكثر منا في أفغانستان“.

وشدد بايدن، في تصريح له، على أن ”على طالبان أن تعرف أنه إذا هاجمت القوات أثناء الانسحاب فسنرد بكل ما أوتينا من قوة“.

وأضاف: ”أمريكا ستخرج من أفغانستان قبل الذكرى العشرين للهجوم الغادر في 11 سبتمبر، وسنواصل العمل لمنع معاودة ظهور الإرهاب ”.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلاً: ”يجب ألا تستخدم القوات الأمريكية ورقة مساومة بين الأطراف المتحاربة في دول أخرى، وسنركز على التهديدات الإرهابية التي تظهر في أماكن أخرى إضافة إلى الصين“.

من جهته، قال حلف شمال الأطلسي في بيان له الأربعاء: ”الحلفاء وافقوا على البدء في سحب قواتهم من أفغانستان بحلول الأول من مايو/ أيار“.

وقالت الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف: ”الحلفاء قرروا أننا سنبدأ في سحب قوات مهمة الدعم الحازم بحلول الأول من مايو… نعتزم الانتهاء من سحب جميع القوات الأمريكية وتلك التابعة لمهمة الدعم الحازم خلال بضعة أشهر“.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني، قد قال، في وقت سابق اليوم، إنه بحث، الأربعاء، مع نظيره الأمريكي جو بايدن الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان، بحلول بداية أيلول/سبتمبر، مؤكدا أنه ”يحترم“ هذا القرار.

وكتب غني على ”تويتر“ بعد المحادثة الهاتفية قائلاً: ”الليلة، أجريت مكالمة مع الرئيس بايدن ناقشنا فيها قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان بحلول أوائل سبتمبر، تحترم جمهورية أفغانستان الإسلامية قرار الولايات المتحدة، وسنعمل مع شركائنا في الولايات المتحدة لضمان انتقال سلس“.

As we move into the next phase in our partnership, we will continue to work with our US/NATO partners in the ongoing peace efforts.

وأضاف الرئيس الأفعاني: ”بينما ننتقل إلى المرحلة التالية من شراكتنا، سنواصل العمل مع شركائنا في الولايات المتحدة والناتو في جهود السلام الجارية“.

وأكد غني أن “ قوات الأمن والدفاع الأفغانية الفخورة قادرة تمامًا على الدفاع عن شعبها وبلدها، وهو ما كانت تفعله طوال الوقت، والذي ستظل الأمة الأفغانية ممتنة له إلى الأبد“.

Afghanistan’s proud security and defense forces are fully capable of defending its people and country, which they have been doing all along, and for which the Afghan nation will forever remain grateful.

