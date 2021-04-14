أخبار

توقيف شرطية أمريكية قتلت شابا أسود في مينيابوليس
تاريخ النشر: 14 أبريل 2021 17:56 GMT
تاريخ التحديث: 14 أبريل 2021 19:20 GMT

توقيف شرطية أمريكية قتلت شابا أسود في مينيابوليس

أوقفت السلطات الأمريكية شرطية كانت قد قتلت شابا أسود قرب مينيابوليس، وستوجه إليها تهمة القتل غير العمد، حسب ما قال الأربعاء مكتب الشؤون الجنائية في ولاية

+A -A
المصدر: أ ف ب

أوقفت السلطات الأمريكية شرطية كانت قد قتلت شابا أسود قرب مينيابوليس، وستوجه إليها تهمة القتل غير العمد، حسب ما قال الأربعاء مكتب الشؤون الجنائية في ولاية مينيسوتا الذي يشرف على التحقيق.

وقال في بيان: ”وضعت كيم بوتر في الحبس على ذمة التحقيق قرابة الساعة 11:30“ بالتوقيت المحلي وستنقل إلى سجن مقاطعة هينيبين تمهيدا لتوجيه تهمة القتل غير العمد إليها في وقت لاحق اليوم“، الأربعاء.

وفتحت الشرطية البالغة 48 عاما النار الأحد في ”بروكلين سنتر“ على دونتي رايت وهو أمريكي أسود في العشرين من العمر.

وأكدت بعد ذلك أنها أخطأت بين مسدسها الأميري والصاعق الكهربائي ”تايزر“، وأدى هذا الحادث إلى تظاهرات تخللها عنف مدى ثلاث ليال متتالية.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play