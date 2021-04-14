البيت الأبيض: استئناف المحادثات غير المباشرة مع إيران بشأن الاتفاق النووي

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن الولايات المتحدة وإيران ستستأنفان المحادثات غير المباشرة، التي تهدف لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، يوم الخميس في فيينا.

وكان عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، قد توجه اليوم الأربعاء، إلى فيينا للمشاركة بالاجتماع المتعلق بإحياء العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة، في أيار/ مايو 2018.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“، عن عراقجي قوله، إن: ”إيران ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%“. كما تحدثت تقارير عن قيام طهران بتزويد مفاعل ”نطنز“ بألف جهاز طرد مركزي متطور، إضافة إلى استبدال الأجهزة المتضررة، جرّاء الهجوم على المنشأة، أول أمس.

وكانت إيران قد بدأت مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% في محطة فوردو تحت الأرض، والقريبة من مدينة قم وسط إيران، فيما قال المرشد علي خامنئي، إن نسبة التخصيب قد تصل إلى 60%.