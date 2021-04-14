النيجر.. ضبط شحنة سلاح قادمة من ليبيا

كشف تقرير نشره موقع التلفزيون البينيني، اليوم الأربعاء، أنّ قوات الأمن في النيجر حجزت شاحنتين من الأسلحة القادمة من ليبيا تضم صواريخ وبنادق كلاشينكوف.

ونقل التقرير عن وسائل إعلام لم يسمّها، أنّ القوات الأمنية في بلدة إنغال شمال البلاد تمكنت من ضبط شحنة من الأسلحة قادمة من ليبيا وهي 77 بندقية كلاشينكوف وسلاحان رشاشان وصاروخان و30 ألف طلقة.

وأوضح التقرير أنّه خلال إيقاف الشاحنتين حاول السائقان الفرار حيث انقلبت إحداهما على حافة الطريق وتم القبض على أربعة أشخاص على متنها بينما لا يزال البحث جاريا عن شخصين آخرَين فرّا خلال الحادثة.

وبحسب التقرير فإنّ الأمم المتحدة قدّرت في فبراير/شباط الماضي انتقال 29 مليون قطعة سلاح عبر ليبيا، معتبرا أنّ هذه أكبر شحنة أسلحة غير مراقبة في العالم ما أدّى إلى تداعيات أمنية سلبية على دول الجوار ومنها النيجر وتشاد ومالي، وفق قوله.

وكانت المفوضية الأفريقية قد حذرت العام الماضي من أنّ ليبيا قد تتحول إلى مركز لتوزيع الأسلحة في كامل القارة، لا سيما مع انتشار الفوضى في البلاد منذ سنة 2011 وفق التقرير.