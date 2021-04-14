بايدن حول أفغانستان: حان الوقت لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب متوقع، اليوم الأربعاء، حول أفغانستان أن ”الوقت حان لإنهاء أطول حرب لأمريكا“ و“إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن“.

وسيقول أيضا وفق مقتطفات من خطابه وزعت على الصحافيين: ”سنواصل دعم الحكومة الأفغانية، لكننا لن نبقي التزامنا العسكري في أفغانستان“، لكنه سيؤكد أن ”عملنا الدبلوماسي والإنساني سيتواصل“ في هذا البلد.

ومن المقرر أن يعلن بايدن انسحاب كل الجنود الأمريكيين بحلول 11 أيلول/ سبتمبر، الذكرى العشرين لاعتداءات 2001 في الولايات المتحدة.

وسيضيف: ”أنا الرئيس الأمريكي الرابع الذي يدير الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان، لن أنقل هذه المسؤولية إلى رئيس خامس، لا يمكننا أن نستمر في دورة تمديد أو تعزيز وجودنا العسكري في أفغانستان أملا بتأمين الظروف المثلى من أجل انسحاب“.

وسيتابع: ”حان الوقت لإنهاء أطول حرب لأمريكا، حان الوقت لإعادة القوات الأمريكية إلى الوطن“.

وأعربت روسيا، اليوم الأربعاء، عن قلقها لإعلان الرئيس جو بايدن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 أيلول/ سبتمبر.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان: ”هذا الأمر يثير القلق من تصعيد محتمل مقبل للنزاع المسلح في أفغانستان والذي قد يؤدي بدوره إلى تقويض الجهود لإطلاق مفاوضات بين الأطراف الأفغان“.

واعتبرت الخارجية الروسية أن تأخير الانسحاب الأمريكي يشكل ”انتهاكا أكيدا للاتفاق بين الأمريكيين وطالبان“.

وأضافت زاخاروفا: ”في هذا السياق، نكرر أملنا بالحفاظ على حوار بناء بين أطراف النزاع في أفغانستان، يؤدي إلى إنهاء هذه الحرب الطويلة“.