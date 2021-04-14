"قصفوا أحلامنا".. الدنمارك أول دولة أوروبية تجرد السوريين من حق الإقامة

سلطت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية الضوء على أزمة إلغاء تصاريح الإقامة للسوريين في الدنمارك، والتي بدأت عام 2019 عندما أعلنت خدمات الهجرة الدنماركية أن دمشق والمناطق المحيطة بها آمنة.

قامت السلطات الدنماركية بعدما أعلنت دمشق أمنة لعودة اللاجئين بمراجعة تصاريح الإقامة لـ 1250 سوريًا كما ألغت أو لم تمدد تصاريح الإقامة لأكثر من 250 منهم.

وقالت الصحيفة، إن قرار إعادة اللاجئين السوريين لوطنهم، جعل من الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم اللاجئين السوريين من وضع لجوئهم بالرغم من اعتبار الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة معظم المناطق في سوريا بأنها غير مستقرة بما يكفي لاعتبارها آمنة لعودة اللاجئين.

وتروي إحدى اللاجئات اللواتي اضطررن للهروب للدنمارك خلال الحرب الأهلية منذ عام 2015، وتدعى غالية العسيه، أن خدمات الهجرة استدعتها لإجراء مقابلة معها، بعد وقت قصير من بدء دراستها في مجال الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية في الجامعة التقنية في الدنمارك.

وقالت العسيه للصحيفة، إنها أجرت مقابلة مع موظفي الهجرة عن كفاءتها في اللغة الدنماركية التي تتحدثها بطلاقة، حيث أخبروها في شباط فبراير/شباط، أن الوضع الأمني في مسقط رأسها، دمشق قد تحسن، وأنه يمكنها العودة إلى سوريا.

وأوضحت العسيه 27 سنة، أنها فقدت حقها في العيش في الدنمارك بالرغم من السماح بإقامة إخوتها الأربعة ووالديها، ولم يكن لديها مكان آخر تذهب إليه.

وأوضحت الصحيفة، أن الدنمارك تطالب فئات معينة بمغادرة البلاد مثل طلاب المدارس الثانوية والجامعات وسائقي الشاحنات وموظفي المصانع وأصحاب المتاجر والمتطوعين في المنظمات غير الحكومية، حيث أكدت أن جميعهم معرضون لمخاطرة مغادرة بلد بنوا فيه حياة جديدة.

وقالت أسماء الناطور 50 عاما، للصحيفة في إشارة إلى الرئيس السوري: ”كأن دوائر الهجرة الدنماركية قصفت حلمي، مثلما قصف بشار الأسد منازلنا.. ولكن هذه المرة القصف كان نفسيًا“.

وكانت الناطور تتحدث من بلدة رينغستيد، على بعد 30 ميلا جنوب غرب كوبنهاغن، حيث تعيش هي وزوجها.

وأبلغت الناطور في شباط/ فبراير أن تصاريح إقامتها وزوجها لن تُجدد بينما يمكن لابنيهما (20 و22 عامًا) الإقامة، حيث تم منح الأبناء حق اللجوء بسبب الخوف من التعرض للاضطهاد في سوريا.

وأكدت الصحيفة، أن معظم السوريين البالغ عددهم 34 ألفًا الذين حصلوا على تصاريح إقامة في الدنمارك منذ بدء الحرب في بلادهم عام 2011 لم تتم مراجعة إقامتهم.

وأرجعت الصحيفة أن الاتجاه العام بتجريد اللاجئين من الإقامة هو أحدث الخطوات في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الدنمارك بعد ضغط جماعات حقوقية تستهدف نزع الإقامة عن المهاجرين والأقليات.

ومن تلك الإجراءات، فرضت السلطات تعليمات إلزامية في ”القيم الدنماركية“ للأطفال في الأحياء ذات الدخل المنخفض والأحياء ذات الأغلبية المسلمة وضاعفت العقوبات على جرائم معينة في هذه المناطق.

وأيضا قامت السلطات الدنماركية بإصلاح الجهاز القانوني في البلاد بشأن الهجرة، وتحويله من قبول الاندماج إلى الإعادة السريعة للاجئين إلى بلدانهم الأصلية.

وعلى إثر ذلك فقد مئات اللاجئين الصوماليين تصاريح إقامتهم بعد أن اعتبرت الدنمارك أن الصومال آمنة للعودة إليها.