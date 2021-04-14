‫ "واشنطن بوست": إسرائيل تحاول إفساد مناورة الرئيس جو بايدن مع إيران

قالت صحيفة ”واشنطن بوست“، في تحليل إخباري نشرته اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تحاول إفساد المناورة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع إيران.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ”الحادث التخريبي الذي وقع في منشأة نطنز النووية الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، أدى إلى رد فعل غاضب“.

ويزعم مسؤولون إيرانيون أن إسرائيل تقف وراء الهجوم الذي وقع يوم الأحد واستهدف منشأة ”نطنز“، وأدى إلى حريق وانقطاع الكهرباء عن المنشأة، والإضرار بأجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم“.

وأوضحت الصحيفة، أنه ”من المعتقد على نطاق واسع أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعاونتا في السابق في هجمات سيبرانية استهدفت نطنز منذ أكثر من عقد، ولكن هذه المرة، فإن إدارة الرئيس بايدن تصرّ على أنه لم يكن لديها علم مسبق بالهجوم، أو أنها لعبت دوراً في تنفيذه“.

وتابعت ”لا يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يرى عودة إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب“.

ويشير محللون، إلى أن نتنياهو سيكون سعيدًا للغاية بأن تلعب إسرائيل دور المفسد بالنسبة لإيران، بينما يواجه بايدن ومستشاروه العديد من الأولويات على نطاق واسع، أبرزها جائحة كورونا، والمواجهة مع الصين وروسيا، والتغير المناخي، وكذلك الإصلاحات الشاملة لإدارة الشركات العالمية.

ورأت الصحيفة الأمريكية في تحليلها، أن رغبة نتنياهو في إثارة غضب الإيرانيين، وعرقلة المسار التفاوضي تمثلان جزءا صغيرا من السياسات المتشابكة المحيطة بالمفاوضات النووية. ربما تؤدي الانتخابات الرئاسية الإيرانية، المقررة في يونيو المقبل، إلى سحق المعسكر البراغماتي، الذي يمثله الرئيس حسن روحاني، وإقحام متشددين أكثر رفضا لتقديم تنازلات أو لمحاولات التقارب مع الغرب.

وأردفت قائلة: ”ولكن هناك جزءًا أساسيًا يتمثل في منتقدي نهج بايدن مع إيران في واشنطن، والذي يؤمن بأن استمرار سياسة الضغط الأقصى التي اتبعها بايدن يمكن أن تجلب إيران جاثية على ركبتيها“.

وفي نفس الوقت، فإن اليسار الداعم لبايدن يرى أن نهج الامتثال مقابل الامتثال يمكن أن يدفع الدولتين سريعًا نحو التمسك بالالتزامات السابقة، قبل إطلاق مرحلة دبلوماسية جديدة، لا تتضمن فقط الموقعين على الاتفاق النووي، ولكن أيضا خصوم إيران الإقليميين، ومن بينها إسرائيل.

وقالت إن الهجوم الأخير على نطنز لا يوفر فقط ”العذر القانوني“ لإيران كي تقوم بتطوير المزيد من أجهزة الطرد المركزي الفعالة دون ثمن سياسي، ولكنه يمكن أيضًا أن يؤدي إلى تقويض أيدي روسيا والصين في الضغط عليها من أجل الوصول إلى تسوية خلال مفاوضات فيينا.

وأشارت إلى أن خطر الهجمات الإسرائيلية السرية خيّم في السابق على المفاوضات النووية التي أجريت في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إلا أن دانييل شابيرو، السفير الأمريكي السابق في إسرائيل، قال إن الخوف من العمل العسكري الإسرائيلي كان دافعا للمضي قدما في المسار الدبلوماسي.

وختمت ”واشنطن بوست“ تحليلها قائلة ”ولكن الأمور الآن أكثر وضوحا، فقد كشف الأسبوع الماضي، وجود تنافر حاد بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية، وبالنسبة لإسرائيل فإن الصراع الدائم مع إيران أمر حتمي، ولا يمكن تصور أي انفراج، والهجمات العسكرية التي تؤدي إلى انتكاس البرنامج النووي الإيراني لعدة أشهر هي أفضل وسيلة ممكنة. ولكن بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الوصول إلى اتفاق مع إيران سيزيل التهديد بأن إيران تستطيع إنتاج الأسلحة النووية، على الأقل لمدة عقد“.