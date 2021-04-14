بعد شائعات باستهداف مركز للموساد في كردستان العراق .. هل تسعى إيران إلى خلق رد وهمي؟

عزا سياسيون ومختصون، الشائعات التي أطلقتها إيران، بشأن استهداف مركز للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق، إلى رغبة طهران بافتعال رد وهمي على هجوم موقع ”نطنز“ النووي.

وتوعدت إيران، إسرائيل بالانتقام بعد الهجوم الذي كاد يؤدي إلى كارثة، وفق مسؤولين إيرانيين.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال استضافته من قبل لجنة الأمن القومي في البلاد، ”سوف ننتقم من إسرائيل نفسها، وستصبح منشأة نطنز النووية أقوى من ذي قبل“.

ودعا ظريف إلى ”ضرورة توفير الحماية المناسبة للمرافق الحيوية والعلماء الإيرانيين“.

وخلال الساعات القليلة الماضية، تحدثت وسائل إعلام إيرانية، عن استهداف مركز للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان، شمالي العراق، وهو ما نفاه المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل في بيان رسمي.

ونقلت تلك الوسائل عن مصادر مطلعة، بأن الهجوم أدى إلى مقتل جميع العاملين في المركز الإسرائيلي.

بدوره، أكد الأمين العام لوزارة البيشمركة، جبار ياور، أن ”تلك الأنباء مفبركة، وليس لها أساس من الصحة، وهي تطلق كفقاعات إعلامية بين الحين والآخر من قبل أشخاص أو جهات وهمية لخلق المشاكل ما بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في العراق“.

وأضاف ياور في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن ”من المحتمل أن تكون تلك الأنباء صادرة من المنظمات ذاتها غير المنضبطة، والتي لا تنضوي تحت إشراف الحكومة الاتحادية، وهي من تقوم بإطلاق الصواريخ على السفارات والمطارات المدنية ومعسكرات التحالف الدولي“.

وتابع أن ”تلك المجموعات تسبب الإحراج لرئيس وزراء الحكومة العراقية، والذي يتوعد بخطاباته بالسيطرة والقضاء عليها“.

وتروج إيران بشكل دائم، بمساندة المجموعات المسلحة المرتبطة بها في العراق، سردية وجود علاقة بين إقليم كردستان، وإسرائيل، من خلال بوابة تصدير النفط، وعلاقات تجارية بين الطرفين.

بدوره، يرى النائب السابق في البرلمان العراقي، ماجد شنكالي أن ”تلك الاتهامات تصبو إلى زعزعة الاستقرار في إقليم كردستان، من قبل إيران، والفصائل المسلحة المرتبطة بها، خاصة بعد كشف تورط فصيل كتائب سيد الشهداء في قصف مطار أربيل، من قبل سلطات الإقليم“.

وقال شنكالي لـ“إرم نيوز“، إن ”هذا الخطاب يهدف كذلك إلى تشكيل صورة ذهنية لدى عموم أبناء الشعب العراقي، بأن إقليم كردستان محطة لإسرائيل، إذ يهدفون إلى تأليب مكونات الشعب على بعضها“.

وأضاف أن ”إيران سعت كذلك إلى خلق رد وهمي على استهداف منشأة نطنز، لكن إذا أرادت بالفعل الثأر فعليها الرد في داخل الدولة التي استهدفتها وليس في الإقليم“.

ويرى مراقبون للشأن السياسي، أن ترويج وجود صلات بين إقليم كردستان وإسرائيل، يندرج ضمن الخطاب المعتمد لدى الفصائل المسلحة، التي تحشد بشكل دائم ضد إقليم كردستان، بسبب رفضه لأي نفوذ لها على أراضيه.

ونفت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، العام الماضي وجود أي نفوذ لإسرائيل أو مواطنين لها على أراضيه.

وجاء هذا النفي ردا على أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن مواطني إسرائيل عرضة لهجمات إيرانية محتملة في بضع دول ومناطق بينها إقليم كردستان العراق.