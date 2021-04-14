حكومة كردستان العراق تكشف حقيقة استهداف "مركز للموساد الإسرائيلي" على أراضيها

كشفت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، حقيقة استهداف ”مركز للموساد الإسرائيلي“ داخل أراضي الإقليم.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، جوتیار عادل، في بيان صحفي، إن ”مؤسسات إعلامية عديدة في المنطقة تداولت تقارير زعمت فيها استهداف مركز للمعلومات والأنشطة الاستخبارية الإسرائيلية ومقتل وجرح عدد من العاملين فيه“.

وأضاف: ”نؤكد أن هذه التقارير عارية عن الصحة تماما، وأن هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها الإقليم بوجود مركز خاص بالمخابرات الإسرائيلية على أراضيه“، مشيرا إلى أن ”غاية نشر تقارير كهذه هي استهداف تآمري واضح ضد الإقليم وعمليته السياسية“.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد تداولت أمس الثلاثاء خبرا يفيد بتعرض مركز للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق لهجوم أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العاملين فيه.