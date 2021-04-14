مرتكب مذبحة المسجدين في نيوزيلندا يطلب مراجعة ظروف سجنه

قدم أسترالي أدين بقتل 51 شخصا في نيوزيلندا عام 2019 مذكرة قانونية طالب فيها بمراجعة ظروف سجنه وإلغاء تصنيفه ”كيانا إرهابيا“.

وحُكم على برينتون تارانت، المتعصب للعرق الأبيض، في أغسطس آب بالسجن مدى الحياة دون إمكانية إخلاء السبيل المشروط بتهمة قتل 51 شخصا والشروع في قتل 40 آخرين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في 15 مارس آذار 2019، في أسوأ واقعة إطلاق نار من نوعها في تاريخ نيوزيلندا.

والأسترالي تارانت هو الوحيد في نيوزيلندا الذي تم تصنيفه على أنه إرهابي.

وقالت السلطات القضائية إن المحكمة العليا في أوكلاند ستُجري مراجعة غدا الخميس لتوضيح الأمور التي يرغب تارانت في إثارتها.

وتشير المعلومات الأولية المقدمة إلى مسؤولي المحكمة إلى أن تارانت يرغب في أن تراجع المحكمة القرارات التي اتخذتها إدارة السجون بشأن ظروف سجنه وكذلك تصنيفه ”كيانا إرهابيا“ بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وقالت المحكمة إن الجلسة لن يكون لها أي تأثير على القضية الجنائية ضد تارانت أو إدانته أو الحكم الصادر بحقه.

وتشير سجلات المحكمة إلى أن تارانت سيمثّل نفسه.