المسؤولون الإسرائيليون يتجاهلون الحديث عن استهداف السفينة في بحر العرب

تجاهل المسؤولون الإسرائيليون بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الحديث عن استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر العرب مساء الثلاثاء.

وشارك نتنياهو وريفلين و رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي افيف كوخافي، في احتفال إحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين الذين سقطوا بالحروب الإسرائيلية، بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث.

وألقى المسؤولون الثلاثة، كلمات خلال الاحتفال دون الإشارة لحادث استهداف السفينة المملوكة لشركة إسرائيلية، بالتصريح أو بالتلميح حول الحادثة.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد ذكرت أنه تم استهداف سفينة مملوكة لإسرائيل في بحر العرب.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الإسرائيلية، إن السفينة مملوكة لرجل الأعمال رامي أونجر، وتدعى ”هايبيرن“، وقد تم استهدافها ما تسبب بحدوث أضرار طفيفة، لافتة إلى أن السفينة لم تكن في ميناء الفجيرة الإماراتي عند استهدافها، بل كانت تبحر في منطقة قريبة من الفجيرة في عرض بحر العرب.

وأشارت إلى أن الأضرار التي لحقت بالسفينة طفيفة للغاية، وأن الضربة أتت من جانب السفينة فوق سطح الماء.