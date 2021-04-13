سفير إيران في "الطاقة الذرية" يتوقع تخصيب اليورانيوم إلى 60% الأسبوع المقبل

قال سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتوقع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% الأسبوع القادم.

وقال السفير كاظم غريب أبادي على ”تويتر“: ”نتوقع جمع المنتج الأسبوع القادم“.

وكانت إيران قد أعلنت، الثلاثاء، أنها ستبدأ في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي خطوة تقربها من الوصول لنسبة تخصيب 90% المناسبة لصنع سلاح نووي، وذلك بعد يوم من اتهام طهران لإسرائيل بتنفيذ عمل تخريبي في منشأة نطنز النووية.

وجاء هذا الإعلان مع اقتراب استئناف محادثات في فيينا؛ بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، والذي تعارضه إسرائيل بشدة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق قبل ثلاث سنوات.

وقال عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، وهو يعلن عن التخصيب بنسبة 60 في المئة: إن إيران ستشغل 1000 جهاز طرد مركزي متطور في نطنز، وهي منشأة نووية وقع فيها انفجار يوم الأحد، وصفته إيران بأنه عمل تخريبي قامت به إسرائيل.