موقع عبري: السفينة الإسرائيلية المستهدفة قرب ميناء الفجيرة أصيبت بأضرار طفيفة

كشف موقع إسرائيلي تفاصيل جديدة حول استهداف السفينة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء قرب ميناء الفجيرة.

وبحسب موقع ”واي نت“ العبري، فإن السفينة مملوكة لرجل الأعمال رامي أونجر، وتدعى ”هايبيرن“، وتم استهدافها، ما تسبب بحدوث أضرار طفيفة.

وذكر الموقع العبري أن السفينة لم تكن تحمل العلم الإسرائيلي حين تم استهدافها، مشيرًا إلى أنه تم تأجيرها مؤخرًا لشركة أخرى.

ولفت إلى أن السفينة لم تكن في ميناء الفجيرة الإماراتي عند استهدافها، بل كانت تبحر في منطقة قريبة من الفجيرة في عرض بحر العرب.

وأشار إلى أن الأضرار التي لحقت بالسفينة طفيفة للغاية، وأن الضربة أتت من جانب السفينة فوق سطح الماء.

وسابقا، ذكرت وسائل إعلام عبرية أنه تم استهداف سفينة تحمل العلم الإسرائيلي في بحر العرب.