البيت الأبيض يبدي أمله في تعاون روسيا بشأن الملف النووي الإيراني

قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة، تتوقع أن تظل علاقتها مع روسيا تمثّل تحديًا.

وأضافت، أنها تأمل بأن يتمكن الطرفان، من التعاون في قضايا الحد من التسلح والاتفاق النووي الإيراني، وقضايا أخرى.

وأكدت أن البيت الأبيض يشعر بالقلق بشأن إعلان إيران ”الاستفزازي“ أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60%.

وجاء إعلان إيران بعد اتهامها إسرائيل بتخريب موقع نووي رئيسي في نطنز.

وقالت جين ساكي، إنها تأمل في إجراء حوار صادق وصريح بين الزعيمين، خلال قمة اقترح عقدها الرئيس الأمريكي بايدن على نظيره الروسي.

من جهته، قال ”الكرملين“ إن جو بايدن أبلغ فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي اليوم أنه يريد تطبيع العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الحد من التسلح والبرنامج النووي الإيراني وأفغانستان وتغير المناخ.

وأكد ”الكرملين“، في بيان له، أن بايدن اقترح عقد اجتماع رفيع المستوى مع بوتين، لكنه لم يعط أي إشارة إلى كيفية استجابة الزعيم الروسي لهذا الاقتراح.

وقال، في نفس البيان، إن المكالمة تمت بمبادرة من واشنطن وإن بوتين أوضح وجهات نظره بشأن شرق أوكرانيا حيث تصاعد الصراع