هل قصدت إسرائيل إضعاف موقف إيران التفاوضي مع الغرب عبر هجوم "نطنز"؟

قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، إن الهجوم الذي وقع ضد منشأة ”نطنز“ النووية الإيرانية، أثار عاصفة في الجمهورية الإسلامية، وسط أصابع الاتهام التي تشير إلى إسرائيل، واحتمالات ضلوع الولايات المتحدة فيها.

وأضافت، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء: ”عمل الإسرائيليون والأمريكيون في الماضي، على عرقلة الطموحات النووية الإيرانية، ولكن الولايات المتحدة تنفي -الآن- تكرار نفس الأمر، فيما يتعلق بهجوم نطنز الأخير“.

ومضت تقول: ”المرّة الأخيرة التي تم فيها تدمير جهاز للطرد المركزي في مركز ”نطنز“ لإنتاج الوقود النووي في إيران، كان منذ أكثر من عقدٍ، وجاء هذا العمل التخريبي بعمل مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بهدف إبطاء وتيرة طهران نحو امتلاك السلاح النووي، وإجبارها على دخول مفاوضات دبلوماسية“.

وتابعت: ”ولكن عندما وقع حادث مشابه في نطنز مؤخرًا، فإن البيت الأبيض أكدّ، أن الولايات المتحدة لم تلعب أيّ دور في هذا الهجوم“.

وطرحت الصحيفة الأمريكية فرضيتين للمتورط في هذا الهجوم، الأولى تتمثل فيما إذا كانت إسرائيل تعمل من تلقاء نفسها بالهجوم على إيران، وتقويض الحملة الدبلوماسية الأمريكية التي يقودها الرئيس جو بايدن، من أجل العودة للاتفاق النووي، الذي انسحبت منه واشنطن، إبان ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

أما الفرضية الثانية، فتنصبّ على أن إسرائيل تعمل بالتنسيق مع المصالح الأمريكية، حيث قامت تل أبيب بتنفيذ ما وصفته ”نيويورك تايمز“ بـ“العمل القذر“، كي تضعف موقف إيران التفاوضي، خلال مباحثات فينّا الجارية حاليًا، بصورة غير مباشرة بين طهران وواشنطن، عبر وسطاء دوليين.

وأردفت: ”في طهران كان الغضب واضحًا، حيث طالب نواب برلمانيون، وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بالانسحاب من مفاوضات فينّا، وقالوا، إن طهران يجب ألا تشارك في أي مباحثات عندما تكون عرضة لهجوم“.

ونقلت عن نائب رئيس لجنة السياسة والأمن القومي في البرلمان الإيراني، عباس مقتدي، قوله في محادثة على تطبيق ”كلوب هاوس“: ”لا معنىً على الإطلاق للمباحثات تحت الضغط. كانت هذه هي الرسالة التي نقلناها بوضوح اليوم“.

وجاءت تلك التصريحات، في الوقت الذي قال فيه ظريف في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي الإيراني، إن إسرائيل تريد الانتقام من إيران، نتيجة التقدم الذي تحقق في ملف رفع العقوبات، متعهدًا في الوقت نفسه، بالانتقام.

إهانة جديدة

وقالت الصحيفة: ”بالنسبة للإيرانيين، فإن هجوم ”نطنز“ يمثل إهانة جديدة، تكشف اختراق الجواسيس والمخربين للبرنامج النووي الإيراني، بعد سلسلة الهجمات الجريئة التي وقعت مؤخرًا، وفي الوقت الذي عادة ما تلتزم فيه إسرائيل الصمت تجاه مثل هذه الهجمات، فإن وسائل إعلامية إسرائيلية نسبتْ الهجوم الأخير إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، الموساد، نقلًا عن مصادر استخباراتية“.

وأشارت إلى أن هجوم ”نطنز“ وهو الأحدث في سلسلة ”الخروقات الأمنية“ الكبرى في إيران، وكان أبرزها اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زادة، بالعاصمة طهران في نوفمبر الماضي، أدى إلى تبادل الاتهامات في طهران، بحدوث اختراقات في أعلى مراتب الأجهزة الأمنية الإيرانية، حيث تعتبر وحدة المخابرات في الحرس الثوري الإيراني، هي المسؤولة عن تأمين المواقع النووية، وحماية العلماء النوويّين.

ونقلت عن بعض المسؤولين الأمريكيين، الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم، نظرًا لحساسية الموقف، قولهم، إنهم يخشون -الآن- من تحول البرنامج النووي الإيراني إلى المزيد من السريّة، بحيث يصعب الوصول إليه؛ وهو النهج الذي استعانت به إيران خلال السنوات الأخيرة، عندما قامت ببناء مفاعل صغير داخل جبل، بالقرب من مدينة ”قم“.