إيران تستدعي سفير البرتغال بسبب عقوبات أوروبية ضد مسؤولين إيرانيين‎

قالت الخارجية الإيرانية مساء اليوم الثلاثاء، إنها استدعت السفير البرتغالي لدى طهران ”كارلوس كوستانهاوس“ على خلفية عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين على مسؤولين عسكريين إيرانيين بسبب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت الخارجية، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، أن استدعاء السفير البرتغالي في طهران بسبب رئاسة بلاده الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الخارجية الإيرانية إنه ”عقب تحرك الاتحاد الأوروبي بشأن عقوبات حقوق الإنسان ضد عدد من المسؤولين والمؤسسات الإيرانية، تم استدعاء السفير البرتغالي في إيران إلى وزارة الخارجية من قبل مساعد وزير الخارجية والمدير العام لأوروبا الغربية في الخارجية الإيرانية“.

وأدان المدير العام لشؤون أوروبا الغربية في وزارة الخارجية الإيرانية، فرض العقوبات على مسؤولين عسكريين إيرانيين، معتبرا هذه الخطوة تستند إلى نهج الاتحاد الأوروبي السياسي والانتقائي لقضايا حقوق الإنسان.

وأضاف: ”كما قلنا ردا على ذلك، سنعلق المحادثات الشاملة مع الاتحاد الأوروبي والتعاون الناتج عنها، بما في ذلك في مجالات الإرهاب ومكافحة المخدرات واللاجئين“، مشيرًا إلى أن ”مسألة العقوبات المتبادلة قيد النظر“.

كما نقل البيان الإيراني عن السفير البرتغالي كارلوس كوستانهاوس خلال الاجتماع: ”أنه سينقل الأمر إلى بروكسل“.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن يوم الإثنين إضافة ثمانية قادة من قوات الباسيج والشرطة الإيرانية إلى قائمة عقوبات حقوق الإنسان، بما في ذلك اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري بسبب مشاركته في حملة القمع المميتة للاحتجاجات في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 على خلفية رفع أسعار البنزين.

وإضافة إلى اللواء حسين سلامي، فإن الجنرال غلام رضا سليماني قائد قوات الباسيج (الذراع العسكري للحرس الثوري)، والعميد محمد باكبور، قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، مدرجون على قائمة عقوبات حقوق الإنسان التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.