أخبار

مسؤول: بايدن سيسحب القوات الأمريكية من أفغانستان دون شروط بحلول سبتمبر
تاريخ النشر: 13 أبريل 2021 16:53 GMT
تاريخ التحديث: 13 أبريل 2021 17:30 GMT

مسؤول: بايدن سيسحب القوات الأمريكية من أفغانستان دون شروط بحلول سبتمبر

أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن قرر بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان إلى ما بعد الأول من أيار/ مايو، الموعد الذي حدد في اتفاق مع طالبان،

+A -A
المصدر: ا ف ب

أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن قرر بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان إلى ما بعد الأول من أيار/ مايو، الموعد الذي حدد في اتفاق مع طالبان، على أن تنسحب ”دون شروط“ بحلول 11 أيلول/ سبتمبر.

وصرح المسؤول للصحفيين: ”سنبدأ انسحابًا منظمًا للقوات المتبقية، قبل الأول من أيار/ مايو، ونتوقع إخراج كل القوات الأمريكية من البلاد قبل الذكرى العشرين (لاعتداءات) 11 أيلول/ سبتمبر“.

وأضاف: ”أبلغنا طالبان، دون أي التباس، أننا سنرد بقوة على أي هجوم على الجنود الأمريكيين خلال قيامنا بانسحاب منظم وآمن“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play