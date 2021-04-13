تاريخ النشر:
13 أبريل 2021 16:41 GMT
تاريخ التحديث: 13 أبريل 2021 17:30 GMT
مستشار الأمن القومي الأمريكي يجدد التأكيد على التزام أمريكا تجاه إسرائيل
قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان جدد التأكيد، اليوم الثلاثاء، على التزام إدارة الرئيس جو بايدن "الثابت تجاه أمن إسرائيل، وضمان عدم
قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان جدد التأكيد، اليوم الثلاثاء، على التزام إدارة الرئيس جو بايدن ”الثابت تجاه أمن إسرائيل، وضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا أبدًا“.
وجاء ذلك خلال اجتماع افتراضي للمجموعة الاستشارية الإستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية.