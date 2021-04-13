مستشار الأمن القومي الأمريكي يجدد التأكيد على التزام أمريكا تجاه إسرائيل

قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان جدد التأكيد، اليوم الثلاثاء، على التزام إدارة الرئيس جو بايدن ”الثابت تجاه أمن إسرائيل، وضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا أبدًا“.

وجاء ذلك خلال اجتماع افتراضي للمجموعة الاستشارية الإستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية.