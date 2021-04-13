المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا بشدة لاعتقالها الصحفي أحمد ألتان‎

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بشدة تركيا لاعتقالها الصحفي والروائي أحمد ألتان، المتهم بتورطه بانقلاب 2016 الفاشل الذي هدف للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشار القضاة الأوروبيون ومقرهم في ستراسبورغ (فرنسا) إلى ”عدم وجود ما يُظهر أن تصرفات المتهم تندرج ضمن خطة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة“ التركية.

وأفادوا عن انتهاك أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير و“الحق في الحرية والأمن“ و“إحالة شرعية الاعتقال على المحكمة لإصدار حكمها بأسرع وقت ممكن“.

وفي حكم منفصل، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة كذلك بسبب اعتقال مراد أكسوي، الصحفي المعارض الذي أودع السجن بعد أسابيع قليلة من محاولة الانقلاب التي جرت في 15 تموز/يوليو 2016.

واعتبرت المحكمة، أنه ”لا توجد أسباب توجب الاشتباه في ارتكاب السيد أكسوي جريمة جنائية“.

واعتقل أحمد ألتان (71 عاما) لأول مرة في أيلول/سبتمبر 2016، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في شباط/فبراير 2018، بتهمة ”محاولة قلب النظام الدستوري“، وهو حكم أبطلته محكمة النقض التركية، وفق ما ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

واعيدت محاكمته وحكم عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بالسجن لعشر سنوات ونصف سنة بتهمة ”التواطؤ مع جماعة إرهابية“.

ويتهمه القضاء التركي بالارتباط بحركة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالإعداد لمحاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016، وهو ما ينفيه غولن.

كما أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بدفع 16 ألف يورو و 11500 يورو على التوالي لأحمد ألتان ومراد أكسوي تعويضا عن ”الضرر المعنوي“.

وتأتي هذه القرارات بعد أشهر من زيارة مثيرة للجدل أجراها رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، روبرتو سبانو، وهو أيسلندي إيطالي، في أيلول/سبتمبر 2020، إلى تركيا حصل خلالها على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة إسطنبول.

وأثار هذا الامتياز انتقادات حادة في الأوساط الفكرية التركية حيث تعرض الآلاف للقمع بسبب محاولة الانقلاب العام 2016.

وتتعرض تركيا لانتقادات لاذعة عادة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن اعتقال الصحفيين وقادة المجتمع المدني والسياسيين المعارضين.